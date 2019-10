Politiet i Storbritannia, Irland og Belgia er alle involvert i drapsetterforskningen, etter at 39 mennesker ble funnet døde i en kjølecontainer i Sør-England. Det vil trolig bli en langvarig og komplisert etterforskningsjobb.

Det er ennå ikke bekreftet hvordan de 39 døde, eller hvem de er.

Gjennomsøkte hus

Politiet i Nord-Irland gjennomsøkte natt til onsdag to hus som knyttes til sjåføren av lastebilen, en 25 år gammel mann fra Portadown i Nord-Irland. Mannen ble pågrepet etter det grufulle funnet i en lastebilcontainer på et industriområde i Grays i Essex, øst for London. Han er siktet for drap.

Det er mistanke om at de 39 døde i forbindelse med menneskesmugling, men de er ikke identifisert, og politiet i flere land jobber med å pusle sammen reiseruten og hvem som står bak.

I tillegg til drapsetterforskningen, jobber politiet med å etterforske om organiserte kriminelle nettverk kan ha vært involvert, skriver The Guardian.

Ifølge avisen har antallet menneskesmuglingssaker i Storbritannia økt den siste tiden.

Samme dag som lastebilen med 39 døde ble oppdaget i Essex, fant politiet også ni papirløse migranter i live i en lastebil i Kent.

REUTERS/Hannah McKay

– Åpenbar rute for kriminelle

Den britiske politiorganisasjonen NCA (National Crime Agency) bistår i etterforskningen av kriminelle miljøer.

– Vi jobber med samarbeidspartnere, inkludert politiet i Essex og immigrasjonsmyndighetene, for å gi spesialisert støtte for å raskt identifisere og handle mot organiserte kriminelle grupper som kan ha spilt en rolle i å forårsake disse dødsfallene, sier NCA i en uttalelse.

Ifølge den tidligere lederen for innvandring ved innenriksdepartementet i Storbritannia, David Wood, sier til BBC lastebilen med de 39 menneskene har tatt en uvanlig rute.

– Det er en uvanlig rute fordi Zeebrugge er en gods- og containerhavn, og dermed ikke en havn hvor man er opptatt av innvandringskontroller. Purfleet er heller ikke en havn hvor de har mye kapasitet for innvandringskontroll. Sett utenfra, er det en ganske åpenbar rute for kriminelle å ta, sier Wood.

Uvisst hvor lenge containeren var i Belgia

Politiet tror at selve trekkvognen på lastebilen har kommet til England fra Irland eller Nord-Irland, mens lastevognen, eller containeren, kom til havnen i Purfleet i England med en ferge fra Zeebrugge i Belgia rett før midnatt tirsdag kveld.

Belgisk påtalemyndighet opplyser at de også etterforsker saken, melder BBC.

– Vi aner ikke hvor lenge den var i Belgia. Det kan være timer eller dager, sier påtalemyndighetens talsmann Eric Van Duyse. Trekkvognen på lastebilen er registrert i Bulgaria av et selskap som er eid av en irsk kvinne, opplyser Bulgarias utenriksdepartement. Men vognen skal ikke ha kjørt inn i Bulgaria siden 2017.

REUTERS/ Peter Nicholls

Irsk politi forsøker å finne ut om irer som eide et nå nedlagt transportfirma, også har opprettet et selskap i Bulgaria, som igjen kan ha leid inn sjåføren som nå er pågrepet, skriver Irish Times.

Lastebilen med de døde er flyttet til havnen Tilbury, der politiet sier vil arbeide med å håndtere ofrene på en verdig måte og identifisere dem, skriver den lokale nettavisen Echo.

Ifølge BBC har tilsammen fem personer blitt funnet døde i lastebiler eller containere i Storbritannia siden 2014. I 2000 ble 58 kinesiske migranter funnet døde i en lastebil ved Dover. I 2015 ble 71 døde migranter funnet i en forlatt lastebil langs motorveien i Østerrike.