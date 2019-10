Flere hundretalls aktivister er arrestert i sammenheng med klimaprotestene som tar sted verden over i regi av klimagruppen «Extinction Rebellion».

Aksjonen har tatt plass i flere byer mandag, ifølge BBC:

I Sydney er 30 personer arrestert etter å ha blokkert en hovedvei. Det har også vært store protester i Melbourne og Brisbane.

I New Zealand er flere arrestert etter aktivister omringet en regjeringsbygning tilknyttet olje og gass.

I Amsterdam er 50 personer arrestert etter at de reiste et telt på en hovedvei utenfor det nederlandske nasjonalmuseet.

I Berlin blokkerte aktivistene trafikken, men myndighetene har sagt at de så langt ikke ønsker å arrestere noen.

I Paris har rundt 1000 aktivister samarbeidet med de gule vestene for å okkupere et shoppingssenter.

HENRY NICHOLLS / Reuters / NTB scanpix

Boris Johnson ber politiet bruke makt

I London er nærmere 150 personer arrestert som følge av protestene, ifølge The Telegraph. Aktivistene skal ha som mål å stenge sentrum i to uker. De har allerede klart å stenge to broer i Lambeth og Westminster.

Extinction Rebellion protesters have also taken to the Thames on a barge. #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/KLbqz5OZ9f — Bruce Thain (@TheBruceThain) October 7, 2019

Statsminister Boris Johnson har uttalt at folk har rett til å demonstrere fredelig, men at de må gjøre det innenfor hva lovverket tillater. Han mener det er essensielt at innbyggerne kan fortsette hverdagen, og er bekymret for at protestene skal ødelegge for ferdsel til skoler og sykehus, ifølge den britiske avisen The Mirror.

Michael Sohn / AP / NTB scanpix

Krever at myndigheter tar ansvar

Ifølge klimagruppens norske nettside stiller Extinction Rebellion myndighetene verden over tre krav:

At myndighetene erkjenner global oppvarming som vår tids største utfordring, at regjeringen iverksetter juridisk bindene politikk for å redusere klimagassutslipp, og at det utnevnes et borgertutvalg som skal overvåke endringene.

Også i Oslo var det en mindre demonstrasjon søndag 6. oktober. En video på den norske gruppens twitterkonto viser en gruppe mennesker utenfor Oslo S med plakater hvor det blant annet står «Politikernes klimapolitikk er en flopp».

Fakta: Hva er Extinction Rebellion? Extinction Rebellion (XR) har sitt utgangspunkt i England. De første demonstrasjonene fant sted i oktober 2018 da 1,5-gradersrapporten til FNs klimapanel ble offentliggjort. Ifølge gruppens norske nettside er formålet med aksjonene å «handle på en måte som bringer myndighetene ut av sin komfortsone. Å forstyrre den politiske hverdagen slik at de ikke lenger blir i stand til å snakke det «fornuftsspråket» som tåkelegger og tillater handlingslammelsen.» En sentral del av aksjonene er å skape oppmerksomhet gjennom sivil ulydighet, provoserende protester og massemobilisering. Kravet gruppen stiller til verdens myndigheter er netto nullutslipp innen 2025.

Extinction Rebellion-bevegelsen har tiltrukket seg flere kjente navn etter bevegelsen ble etablert i London for halvannet år siden. I april i år talte den kjente klimaaktivisten Gretha Thunberg under en annen demonstrasjon igangsatt av Extinction Rebellion i London. Da sa hun at verden står overfor en eksistensiell krise og at menneskeheten er ved et veiskille.