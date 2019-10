Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier

Avtaleutkastet kan bli offentliggjort onsdag morgen, opplyser høytstående kilder fra begge parter til The Guardian.

Forhandlerne skal nå i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen. Dette er en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

– Ingen britisk statsminister kan akseptere tollgrense i Irskesjøen, sa hun.

Hvis det stemmer at Johnson nå har gitt etter for EUs krav, må han fortsatt stå løpet ut i Parlamentet. Der kan han møte motstand fra det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringen, samt fra mer urokkelige brexit-forkjempere. Johnson antas da å argumentere for at Nord-Irland under en slik avtale fortsatt vil være juridisk innenfor Storbritannias tollområde.

Også andre medier, blant dem Bloomberg og DPA, meldte tirsdag ettermiddag at partene kan være nær et avtaleutkast. Bloomberg News siterer to anonyme kilder tett på forhandlingene. Kildene understreker samtidig at forhandlingene ikke er avsluttet, og at det fortsatt kan oppstå uenigheter mellom partene.

Irlands statsminister Leo Varadkar uttalte tirsdag ettermiddag at de første signalene fra forhandlingene viser at det er fremskritt.

– Det er ennå uklart hvorvidt vi kan få på plass en avtale innen EU-toppmøtet, sa han ifølge Reuters.