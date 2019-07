USA og Taliban har holdt produktive fredssamtaler

Representantene har de siste seks dagene møttes i Doha i Qatar.

– Vi har gjort fremskritt på alle punkter som vi har diskutert, sier USAs spesialutsending for Afghanistan, Zalmay Khalilzad.

Også Taliban er fornøyde med fremgangen i samtalene, ifølge talsperson for Taliban i Qatar, Suhail Shaheen.

Samtalene tar nå pause mens representanter fra Afghanistan skal møtes søndag, også disse i Doha.

USA og Taliban gjenopptar samtalene tirsdag, bekrefter begge sider.

Nekter å forhandle med Afghanistan

Om lag 60 afghanske delegater er ventet å delta i samtalene i Doha. Både politikere, kvinner og ulike afghanske interessegrupper er blant deltagerne.

Taliban har nektet å forhandle med regjeringen til president Ashraf Ghani, og har understreket at de som deltar i samtalene søndag, ikke gjør dette i offisielt ærend.

USA har på sin side krevd at Taliban holder samtaler med den afghanske regjeringen før en fredsavtale kan gjennomføres.

Utenriksminister Mike Pence i USA har uttalt at han håper en avtale kan være på plass innen 1. september.

Samtalene mellom USA og Taliban startet etter at president Donald Trump i fjor varslet at rundt halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i landet skulle trekkes tilbake innen sommeren 2019.

Bombeangrep i Kabul forrige uke

Til tross for økt diplomatisk innsats for å stanse den 18 år lange krigen i Afghanistan, herjes landet stadig av vold og konflikt.

Forrige uke ble minst elleve personer drept og over hundre sivile skadet etter et bombeangrep i Kabul. Hele 51 av de skadene skal ha vært barn. Taliban påtok seg ansvaret for angrepet.