Mange innesperrede flyktninger og migranter drept i luftangrep i Libya

Minst 80 andre ble såret i luftangrepet tirsdag kveld, opplyser Malek Merset, en talsmann for helsedepartementet i Libya. Bilder som er lagt ut på nettet, viser blod og likdeler blandet med bygningsrester, blodstenkte klær og eiendeler. Antall døde og sårede kan komme til å stige.

Ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP lå likene strødd i hallen etter angrepet.

De over 600 menneskene som befant seg i hallen, er blitt stanset i Libya under sitt forsøk på å nå Europa. Forholdene i leirene der de holdes fanget, blir beskrevet som forferdelige av menneskerettsgrupper og journalister som har fått tilgang til leirene.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fordømmer angrepet og uttrykker stor bekymring.

– UNHCR er ekstremt bekymret som følge av nyheten om luftangrep mot leiren i Tajoura, øst for Tripoli, og opplysninger om at flyktninger og migranter er døde. Sivile bør aldri være et mål, heter det i en uttalelse.

Anklager Haftar

Vakter hevder at styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar står bak luftangrepet.

Haftar, som har sin base øst i Libya, har i tre måneder forsøkt å innta Tripoli og velte den internasjonalt anerkjente regjeringen. Han støttes av De forente arabiske emirater og Egypt.

Den Tripoli-baserte regjeringen (GNA) kaller angrepet en «avskyelig forbrytelse» og omtaler Haftar som en krigsforbryter.

Den hevder at styrkene til Haftar rammet leiren med fullt overlegg. Ingen har tatt ansvar for angrepet, men medier som støtter Haftar, meldte om en rekke luftangrep i Tripoli og Tajoura tirsdag kveld.

I Tajoura ligger det også en rekke militære anlegg som tilhører militser som støtter GNA.

Ifølge FNs kontor i Libya blir om lag 3.500 flyktninger og migranter holdt fanget i leirer i nærheten av frontlinjen.

Kaotisk situasjon

Situasjonen i Libya har vært kaotisk siden Muammar al-Gaddafi ble styrtet av opprørere i 2011. Opprørerne ble hjulpet av NATOs luftangrep, som blant annet ble utført av norske styrker.

Ifølge menneskerettsgrupper blir flyktninger og migranter utsatt for grusomme overgrep i Libya, der mange ulike militser kontrollerer ulike deler av landet.

Samtidig har det blitt stadig vanskeligere for frivillige organisasjoner å drive redningsarbeid i Middelhavet. Italia nekter båtene å legge til kai og krever at migranter og flyktninger i stedet skal overleveres til den libyske kystvakten, som igjen samarbeider med militser som holder migranter og flyktninger fanget.

EU har tidligere inngått et samarbeid med den libyske kystvakten i et forsøk på å stanse strømmen av mennesker som forsøker å ta seg til Europa.