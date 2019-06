Finland, Frankrike, Tyskland, Luxembourg og Portugal har alle sagt ja til å ta imot migrantene, opplyser Italias utenriksminister Enzo Moavero på Twitter fredag. Også EU-kommisjonen bekrefter at en løsning er funnet for fordeling av migrantene.

Ifølge kapteinen på det tyske redningsskipet Sea Watch-3, Carola Rackete, er situasjonen for migrantene om bord prekær.

– For øyeblikket er situasjonen utrolig anspent, og den blir verre og verre, sier 31-åringen på videolink fra skipet fredag.

Redningsskipet plukket for over to uker siden opp 53 personer fra en oppblåsbar båt utenfor kysten av Libya. 42 av dem befinner seg fortsatt på skipet etter at de mest sårbare har fått komme i land.

Onsdag denne uken ga Rackete beskjed om at situasjonen om bord var så desperat at hun ville forsøke å legge til kai på den italienske øya Lampedusa, selv om italienske myndigheter har nektet å ta imot skipet.

Det har gjort henne til et symbol for venstresiden i Italia, som er imot landets strenge innvandringspolitikk. Skipet har så langt blitt stanset av politiet. Imens har det samlet seg mange demonstranter for å vise sin støtte på land.

Italias innenriksminister Matteo Salvini har truet med å beslaglegge skipet, pågripe mannskapet og utstede høye bøter hvis det legger til kai i en italiensk havn.