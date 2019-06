Xi på besøk i nabolandet, møtt på flyplassen av 10.000

Kinas president Xi Jinping har begynt et to dager langt statsbesøk i Nord-Korea. Forholdet til USA blir trolig et viktig tema i samtalene med Kim Jong-un.

Vinket med blomster

Slik beskriver Kinas statlige nyhetsbyrå ankomsten: Xis fly ankom Sunan-flyplassen midt på dagen. Nord-Koreas hovedstad flommet nærmest over av «vennlig atmosfære badet i solskinn etter et regnskyll».

Under kinesiske og nordkoreanske flagg sto nesten 10.000 mennesker på flyplassen og vinket med blomster og ropte vennlige slagord til gjestene, melder byrået.

Et bilde som er publisert av den kinesiske statskringkasteren CCTV, viser en stor kontingent med nordkoreanere som tar imot den kinesiske presidenten, med et militærorkester i bakgrunnen.

Ifølge rapporten var «applausen og jubelen tordnende» da Xi og ektefellen Peng Liuyan kom ut av flyet og ble tatt imot av Kim Jong-un og kona Ri Sol-ju. Ifølge AP ble det også avfyrt en kanonsalutt på 21 skudd.

Fastkjørte samtaler tema

Det er første gang på 14 år at en kinesisk leder besøker Nord-Korea. Xi ankom landet torsdag sammen med sin kone Peng Liyuan, utenriksminister Wang Yi og andre representanter for det kinesiske regimet.

Nord-Koreas atomvåpen og landets fastkjørte samtaler med USA var ventet å bli et viktig tema på toppmøtet mellom Xi og Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Både Kina og Nord-Korea har pågående konflikter med USA, om enn på ulike områder.

Kim besøkte Kina hele fire ganger i fjor – mens Xi altså har ventet til nå med å dra på gjenvisitt.

Foto: AP / NTB scanpix

Stor delegasjon

I en kommentar formidlet av det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, heter det at Kina kan spille en konstruktiv rolle som mellommann for å bryte den onde sirkelen av mistillit mellom Nord-Koreas og USA og på den måten åpne for atomnedrustning.

USA krever at regimet i Pyongyang kvitter seg med atomvåpen før det kan bli snakk om å oppheve sanksjonene mot landet. Nord-Korea derimot forsøker seg på en mer skrittvis tilnærming. Regimet vil at en innrømmelse fra deres side skal bli møtt med en lettelse av de økonomiske sanksjonene fra amerikansk side.

Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

Kina advarer

Kinas synes å støtte den nordkoreanske tilnærmingen og ber partene ha fornuftige forventninger og avstå fra å innføre ensidige tiltak og fremme urealistiske krav.

En tidligere nordkoreansk diplomat, som hoppet av i 2016, tror at Kim Jong-un vil be Xi Jinping om å overlevere et budskap til Donald Trump når presidentene treffes på G-20-møtet i Japan i neste uke.

Den tidligere diplomaten Thae Yong-hu tror at Kim vil foreslå et eller annet kompromiss om atompolitikken for å legge til rette for et tredje toppmøte med den amerikanske presidenten. Forholdet mellom Nord-Korea og USA har virket fastlåst etter toppmøte nummer to mellom Trump og Kim i Vietnam i februar.