Den overraskende meldingen ble tvitret av presidenten selv natt til onsdag, norsk tid.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Han skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

– Jeg takker henne for det, og jeg ser frem til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Stein J. Bjørge

Kongehuset: En overraskelse

Trump skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september etter et besøk til Polen i forbindelse med markering av at det er 80 år siden Annen verdenskrig startet. Den amerikanske presidenten var invitert av dronning Margrethe, og besøket var bekreftet av begge land. Det vekker derfor oppsikt at han likevel ikke kommer.

Da Trump tidligere denne uken antydet at han bare «kanskje» skulle komme til København, sa statsminister Mette Frederiksen at planleggingen av besøket alt var godt i gang, og at hun forventet at han kom.

Frederiksen har ennå ikke kommentert twitter-meldingen fra Trump. Men slottet sier følgende om avlysningen.

– Det var en overraskelse. Mer har jeg ikke å si om den saken, sier kommunikasjonssjef Lene Balleby ved det kongelige slott til Danmarks radio.

Det var Wall Street Journal som før helgen meldte at USAs president var interessert i å kjøpe Grønland. Dette ble møtt med vantro av danske politikere. Landets tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev på Twitter at «Dette må være aprilsnarr. Men på helt feil årstid.

I helgen bekreftet presidenten selv at ideen om å kjøpe Grønland er blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark. Han mener derfor at det ville spare danskene for mye penger om USA overtok øya.

Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtagelse av Grønland som «i bunn og grunn et stort eiendomskjøp». Spøkefullt tvitret han også om hva han ikke ville gjøre med Grønland.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

– Absurd

Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands landsstyreformann Kim Kielsen har imidlertid avvist Trumps forslag tvert. Frederiksen har kalt det absurd at Trump vurderer å prøve å kjøpe verdens største øy.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sier Frederiksen til den grønlandske avisen Sermitslaq.

Grønland har utstrakt grad av selvstyre. Det ville derfor vært opp til øya selv om den mot formodning ville bli del av et annet land.

Fakta: Grønland Verdens største øy er en selvstyrt del av Danmark. Er 5,7 ganger så stor som Norge. Er del av Rigsfællesskapet med Danmark og Færøyene. Har utstrakt selvstyre, men utenriks- og forsvarspolitikk er ikke del av dette. Bare 16 prosent av Grønland er isfritt. Som del av Danmark er Grønland medlem av NATO. USA har en flybase i Pituffik (Thule Air Base) som er et senter for elektronisk overvåking av raketter. Statsoverhode er dronning Margrethe 2. Grønland har en egen regjering (landsstyre) og et folkevalgt parlament. Kilde. Store norske leksikon

INTS KALNINS, REUTERS/NTB scanpix

Ambassadøren ønsket velkommen

Det er nok ikke bare danskene som blir tatt på sengen av Trumps avlysning. Meldingen kommer nemlig bare noen timer etter at USAs ambassadør til Danmark skrev på Twitter at landet var klar for Trump. Hun la med et bilde av et kjempeskilt som en danske har fått satt opp i København til støtte for den amerikanske presidenten.

Denmark is ready for the POTUS @realDonaldTrump visit! Partner, ally, friend 🇺🇸🇩🇰 pic.twitter.com/6VEtR1mbay — Ambassador Carla Sands (@USAmbDenmark) August 20, 2019

– Overgår fantasien

Ifølge Reuters har Det hvite hus bekreftet at det ikke blir noe av Danmarksbesøket i denne omgang. Tidligere i uken sa Trump at besøket til sin NATO-allierte Danmark ikke var relatert til Grønland-spørsmålet. New York Times stjernereporter Maggie Haberman, som dekker Det hvite hus, spør på Twitter hva som kan være den egentlige årsaken til avlysningen, selv om han legger skylden på Grønlands-affæren.

Flere demokratiske politikere rister på hodet over Trumps avlysning og mener det er dårlig behandling av en alliert, skriver Ritzau.

– Presidenten har nå klart å støte fra seg Danmark. Jeg så ikke den komme, sier den demokratiske presidentkandidaten Amy Klobuchar på Twitter.

Den konservative danske politikeren Rasmus Jarlov er en av få danske politikere som har rukket å kommentere nyheten. Han skriver på det er vanskelig å forstå at Trump trodde en del av landet var for salg, og deretter «fornærmende» avviser besøket som alle forberedte seg på.

– Vær så snill, vis mer respekt, skriver han.

Lederen for Radikale Venstre, Morten Østergaard, skriver at «virkeligheten overgår fantasien».

– Det kan neppe vært en i USAs utenriksdepartement som ikke har kunne ha fortalt Trump svaret på forhånd, skriver han på Twitter.

– Det viser hvorfor vi mer enn noensinne bør betrakte EU-landene som våre nærmeste allierte. Mannen er utilregnelig, skriver partilederen på Twitter.