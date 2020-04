Over 2,6 millioner er bekreftet smittet av viruset på verdensbasis. Dødstallet krabber mot 200.000. Samtidig er mørketallene store. En antatt årsak er at mange smittede opplever få eller ingen symptomer.

Tidlig i april var knapt 8000 personer i Los Angeles fylke i USA registrert smittet. Samtidig testet forskere ved University of Southern California et utvalg av befolkningen for antistoffer for viruset.