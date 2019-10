Seier for Die Linke, kraftig fremgang for AfD i Thüringen

Høyrenasjonalistene i Alternativ für Deutschland (AfD) fikk som ventet kraftig fremgang og endte med 23,4 prosent av stemmene, mer enn dobbelt så mye som ved forrige valg i 2014.

Det tyske regjeringspartiet CDU mistet mer enn 11 prosentpoeng sammenlignet med forrige valg og endte med en oppslutning på 21,8 prosent.

Det var på forhånd ventet at valget søndag vil gi svar på om høyrenasjonalistene i AfD ville klare å holde på velgerne drøyt to uker etter at en mann drepte to personer i forsøket på å angripe en synagoge i byen Halle. AfD fikk kritikk i kjølvannet av angrepet og ble anklaget for å piske opp den antisemittiske stemningen i Tyskland. Meningsmålinger før valget viste at oppslutningen om AfD hadde falt noe etter angrepet mot synagogen i Halle i delstaten Sachsen-Anhalt, som grenser til Thüringen.

Det endte likevel med at AfDs velgere stemte partiet inn som det nest størst i delstaten, foran Angela Merkels CDU.

Mistet koalisjonsflertall

AfD ser ut til å ha tatt stemmer fra alle kanter: Sosialdemokratene SPD i Thüringen fikk historisk lave 8,2 prosent av stemmene, ned fra 12,4 prosent i 2014. De Grønne, som styrer Thüringen i koalisjon med Die Linke og SPD, mistet også oppslutning og falt farlig nær sperregrensen på 5 prosent, til 5,2 prosents oppslutning.

De offisielle resultatene bekrefter dermed at de tre ikke har flertall samlet, noe som kan bli en utfordring når den populære delstatsministeren fra Die Linke, Bodo Ramelow, skal inn i koalisjonsforhandlinger.

Ramelow sa sent søndag at velgerne igjen har gitt hans parti mandat til å lede, og at han vil påta seg den oppgaven.

Flere avla stemme

Et annet parti som også så vidt klarte seg denne gangen, var Liberale FDP, med samme oppslutning som sist: 5 prosent.

Valgoppmøtet var på 64,9 prosent, en kraftig økning fra sist da bare drøyt halvparten av velgerne, 52,7 prosent, møtte opp i 2014.