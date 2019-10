Søndag norsk tid kunngjorde USAs president Donald Trump at en av verdens trolig mest unisont forhatte personer, IS’ myteomspunne grunnlegger og leder Abu Bakr al-Baghdadi, er død.

Baghdadi utløste en selvmordsvest under en operasjon utført av amerikanske spesialstyrker i Barisha nord i Syria.

Under pressekonferansen utdypet Trump detaljer rundt hendelsesforløpet, hyllet amerikanske spesialsoldaters innsats og avslørte detaljer rundt Baghdadis grusomme siste øyeblikk.

Fakta: Aksjonen mot al-Baghdadi 11 barn ble reddet ut i løpet av den to timer lange operasjonen, og ingen av de amerikanske soldatene ble skadet eller drept, ifølge Trump. Amerikanske militærhunder jaget Baghdadi ned i en tunnel hvor han utløste en selvmordsvest og tok livet av seg selv og tre av sine barn. En hund skal ha blitt skadet i operasjonen. Åtte helikoptre ble brukt i syrisk luftrom kontrollert av Russland. Oppdagelsen av Baghdadis gjemmested kom som følge av at en av hans koner ble arrestert og avhørt i sommer, ifølge The New York Times. Siden 2014 har Abu Bakr al-Baghdadi vært en av verdens mest ettersøkte menn. Han har ved flere anledninger vært antatt død, men det har aldri vært bekreftet. Da begynte han å beslaglegge store områder i Irak og Syria med intensjon om å danne et kalifat for islamske ekstremister. Baghdadi, sønn av en bonde fra Irak, ble 48 år gammel.

Skrøt av god TV-kvalitet

– Han utløste vesten som drepte ham selv og sine tre barn. Kroppen hans ble lemlestet av eksplosjonen, tunnelen falt sammen over den i tillegg, sa Trump.

Det måtte DNA-testing for å bekrefte Baghdadis identitet. Ifølge Trump ga testresultatene «sikker, umiddelbar og totalt positiv identifikasjon» på at det var Baghdadi som var drept.

En kilde i Forsvarsdepartementet hadde i forkant derimot sagt at de «trodde sterkt, nærmest sikkert» at Baghdadi var død, men at en full DNA-analyse ikke var klar, ifølge The New York Times. Med hvilken som helst annen president ville de ha ventet til de var helt sikre, men Trump var angivelig utålmodig og ville få ut nyheten.

The White House via Reuters

Trump sa at han så store deler av operasjonen via en TV-overføring.

– Det var som å se på film. Kvaliteten er meget god, sier presidenten.

– Banditten som så hardt forsøkte å skremme andre, brukte sine siste øyeblikk i full redsel og total panikk og frykt, livredd for de amerikanske styrkene som slo til med full styrke, sa Trump.

«Klynket, gråt og skrek»

– Abu Bakr al-Baghdadi, Baghdadi og taperne som jobber for ham – og de er tapere – hadde ingen anelse om hva som ventet dem. I noen tilfeller var de som redde valper. I andre tilfeller var de beinharde drapsmenn. De drepte mange mennesker, sa Trump.

Trump fornærmet den avdøde IS-lederen flere ganger under kunngjøringen og gjentok gang på gang at Baghdadi «klynket, gråt og skrek» før han døde. The New York Times påpeker at ordbruken står i stor kontrast til tidligere presidenters mer nedtonede tilnærming i lignede øyeblikk.

Al-Furqan media via AP

Trump mener Baghdadi «døde som en hund».

– Han døde ikke som en helt, han døde som en feiging. Gråtende, klynkende, og skrikende, og han tok med seg tre barn i døden.

Men da han ble spurt om han hadde lyd på TV-overføringen som han fulgte med på operasjonen fra, kunne han ikke bekrefte dette.

– Jeg vil ikke snakke om det. Han skrek, gråt og klynket. Han var vettskremt, sa Trump, ifølge NBC News.

Varslet Russland, men ikke Pelosi

– Vi snakket med russerne. Vi fortalte dem at vi kommer inn. De sa: «Takk for at du sa fra». Vi fortalte dem at vi trodde de kom til å bli glade. De hater IS like mye som oss, sa Trump.

Handout via Reuters

De visste ikke om oppdraget, men Russland fikk beskjed om at amerikanske styrker var i området. Men Trump varslet ikke Kongressen.

Ifølge Trump hadde «noen» ledere i Kongressen blitt varslet, men viktige demokrater hadde i alle fall ikke blitt informert om operasjonen. Under tidligere presidenter har det vært sedvane å varsle Kongressens åtte viktigste, den såkalte Gang of Eight, skriver The New York Times.

Kongressrepresentant Adam Schiff (D) mener det var uklokt av Trump ikke å varsle kongressmedlemmer. Hverken han, som er leder i etterretningskomiteen, eller Nancy Pelosi, som er demokratenes leder i Representantenes hus, var varslet om operasjonen. Trump sier han ikke kunne stole på at det ikke kom lekkasjer.

– Vi skulle varsle i går kveld, men vi bestemte oss for ikke å gjøre det fordi Washington lekker mer enn jeg noen gang har sett, sa Trump.

Dersom noe hadde gått galt, kunne det talt til presidentens fordel at Kongressen var informert, mener Schiff.

Carlos Jasso, Reuters / NTB scanpix

«Spådde» bin Laden

Trump la også ut på en lengre digresjon om hvordan han i en bok skal ha «spådd» Osama bin Ladens fremvekst i forkant av terrorangrepene mot World Trade Center 11. september 2001. Han sa han «trodde» det var i boken The America We Deserve han hadde kommet med spådommen.

– Du vet, hvis du leser boken min, det var en bok rett før World Trade Center raste. Og jeg får ingen anerkjennelse for dette, men det er OK. Det gjør jeg aldri. Men her er vi. Jeg skrev en bok, en virkelig veldig suksessfull bok, og i den boken cirka et år før World Trade Center ble sprengt, sa jeg at et var en kalt Osama bin Laden, man må drepe ham eller ta ham ut, noe i den duren, han er et stort problem.

Trump påpekte deretter at han ikke styrte den gang, men «bygget bygninger» som eiendomsutvikler og forretningsmann.

– Men jeg så denne mannen, høy, kjekk, veldig karismatisk som kom med grusomme uttalelser om at han ville ødelegge landet vårt. Og jeg skriver en bok. Jeg tror jeg har skrevet 12 bøker. Alle gjorde det veldig bra, sa Trump.

Men ingen hørte på ham, mener Trump selv. Ifølge NBC News refererte han i boken utgitt i januar 2000 til bin Laden kun én gang i forbifarten.

Amerikansk etterretning (CIA) opprettet i 1996 en egen enhet for å følge med på Osama bin Laden. Samme året hadde han sitt første TV-intervju i USA med CNN der han truet USA. Amerikanske myndigheter og etterretningsorganisasjoner har i ettertid erkjent at de undervurderte trusselen fra Al-Qaida.