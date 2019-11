Region Mitt er ett av områdene i Sverige der antall skyteepisoder øker. Politiet i Uppsala, nord for Stockholm, snakket blant annet om skyteepisodene, sprengningene og de grove voldshendelsene i Sverige de siste årene. Senest i helgen ble en 15 år gammel gutt skutt og drept i Malmö.

– Vi har aldri i moderne tid hatt en så kraftig økning av antall barn som mistenkes for voldskriminalitet, sa regionpolitisjef Carin Götblad. Antall anmeldte voldssaker der den mistenkte er under 15 år øker sterkt, fra 200 til 400 mellom 2015 og 2019 i Region Mitt i Sverige.

– Det kan dreie seg om 11-12-åringer, noe som er dypt urovekkende, sier hun.

Fra januar til oktober i år har de hatt 41 skyteepisoder, nesten dobbelt så mange som samme periode i fjor. Politidistriktet består av fylkene Gävleborg, Västmanland og Uppsala.

Skyteepisoder var tidligere et storbyfenomen, som nå har spredt seg til hele Sverige. De involverte i voldshandlingene blir stadig yngre. Her kan du lese hva Dagens Nyheter skriver om politiets uttalelser i denne saken.

Carin Götblad fokuserte på hva politiet kommer til å gjøre nå, i tillegg til det mer langsiktige arbeidet som gjøres for å redusere gjengkriminalitet og kriminalitet blant ungdom.

– Dersom vi ikke gjør noe, vil det komme stadig flere til, sier Götblad.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politisjefen ba blant annet kommunene og andre instanser ta ansvar for noe av arbeidet som politiet bruker mye ressurser på, som psykisk syke mennesker og personer med rusproblematikk, slik at politiet kunne frigjøre sine ressurser. Hun påpekte også at barn ikke er en politisak alene.

– Også foreldre og skole må involveres på alle trinn ved uakseptable hendelser. Gi ressurser inn i familiene, sa politisjefen blant annet.

Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Volden øker i Sverige Region Mitt er ett av områdene i Sverige der antall skyteepisoder øker. Tre mennesker er drept i år, 18 er alvorlig skadet.

Som et eksempel har Uppsala hatt 28 skyteepisoder.

Regionen hadde 44 mord fra 2017 til 2019. Ti av dem dreier seg som skyteepisoder og ti om mord i nære relasjoner.

Hendelser med sprengstoff har også øket i regionen uten dødsfall eller skader til nå.

Antallet skyteepisoder i Polisregion Mitt har i 2019 vært nesten dobbelt så mange som i samme periode i 2018.

Mellom januar og oktober 2019 har det vært 41 skyteepisoder i politiregionen som består av Gävleborgs län, Västmanlands län og Uppsala län. (Kilde: Svensk politi. )

Bruk av sprengstoff sprer seg

I tillegg til skyteepisodene har også hendelser med sprengstoff økt i samme region. Politisjefen påpekte at antall sprengninger gjør at politiet vurderer situasjonen som risikofylt.

– Politiet har gjort mange beslag som gjør oss urolige. Vi finner sprengstoff som håndgranater, konstruerte sprengladninger, såkalte bangers og hjemmelagde bomber hos vanlige kriminelle, noe som vi tidligere bare fant i ekstremistmiljøer. Det er meget alvorlig, sa Carin Götblad.

Rickard Johansson, sjef for etterforskningsenheten, sa at de har en oppklaringsprosent på 66. Jörgen Petterson, sjef for etterretningstjenesten i politiet, sa at skyteepisodene nå har en tendens til å skje på tidspunkter med mye mennesker ute, tidligere om kvelden enn før og ofte med automatvåpen. Det medfører at flere mennesker utsettes for meget stor fare.

- Vår oppfatning er at det er veldig unge mennesker som står bak disse hendelsene, ofte i samarbeid med eldre personer som kan ha et annet formål. Vi må få bort tilgangen på våpen, som ofte smugles inn i landet, men også bestilles på nettet, sa Petterson.

Andre tiltak som politiet har satt i gang:

Å se på kriminelle personer de kjenner til og forsøke å bruke tvangsmidler for å kunne pågripe dem raskere.

Styre mer ressurser inn på gatenivå og narkotikamarkedet.

Undersøke bedragerier på flere plan for å finne frem til kriminelle.

– Når det gjelder skyteepisodene vet vi at mange vet hvem morderen er. Vil man at utviklingen skal snu, så må man ha mot nok til å stå frem og si hvem det er, sa politisjefen.