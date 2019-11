Det er tredje gang demonstranter har forsøkt å rømme fra det beleirede universitetsområdet. Mange skal være skadet. Flere ble også pågrepet da de forsøkte å rømme fra stedet, skriver BBC.

Det er uklart om noen av demonstrantene har klart å unnslippe.

Politiet viser ingen tegn til å la demonstrantene, som er bevæpnet med blant annet brannbomber, slippe unna. Myndighetene har bedt dem om å overgi seg slik at de kan bli stilt til ansvar, men i stedet har flere forsøkt å rømme gjennom jernringen av politifolk som omringer Hongkongs polytekniske universitet.

Achmad Ibrahim, AP/ NTB scanpix

Universitet er blitt kampområde

I løpet av det siste døgnet har universitetsområdet blitt omgjort til et kampområde, mens de langvarige protestene mot regjeringen er blitt stadig mer voldelig. Rundt 1000 demonstranter befinner seg på universitetsområdet.

Demonstranter har i flere dager barrikadert Hongkongs polytekniske universitet for å hindre at politiet skal ta seg inn, og politiet omringet universitetet søndag. Politiet har erklært området som en opprørssone. Det skal blant annet ha blitt kastet bensinbomber mot politiet.

Politiet i Hongkong ber demonstrantene som er inne på det omringede universitetet, komme ut og overgi seg.

– Disse opprørerne er kriminelle. De må møte konsekvensene av handlingene sine, sa polititalsperson Cheuk Hau-yip på en pressekonferanse i Hongkong.

Vincent Yu, AP / NTB scanpix

Røde Kors sluppet inn

Frivillige fra Røde Kors har fått lov til å gå inn på universitetet der hundrevis av demonstranter befinner seg, etter meldinger om at mange er alvorlig skadet.

Det er nettsiden Hongkong Free Press som på Twitter melder at politiet lot hjelpearbeiderne slippe inn på universitetsområdet mandag.

Mange av demonstrantene er unge. Ifølge BBC er det også tenåringer og ungdomsskoleelever blant dem.

Hongkongs Høyesterett har avgjort at et forbud mot at demonstranter bruker ansiktsmasker ikke er i tråd med grunnloven. Loven ble innført som en nødlov i oktober, men de fleste demonstranter har ikke fulgt den.

Ambassadør advarer

Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, sa på en pressekonferanse i London mandag ettermiddag at de er klare til å ta grep hvis ikke situasjonen i Hongkong roer seg.

– Hvis situasjonen kommer ut av kontroll, vil ikke sentralregjeringen sitte stille og se på, sa han.

– Vi har nok makt og besluttsomhet til å gjøre en slutt på uroen.

Voldsbruken under de store demonstrasjonene som har herjet i Hongkong siden juni, har økt i omfang de siste ukene. Den siste uken har skoler blitt stengt, veier sperret, og kinesiske soldater er blitt observert i gatene mens de ryddet opp.

Kina nekter å gå med på krav

Kina har så langt nektet å gå med på de viktigste kravene til demonstrantene, deriblant frie valg uten at Kina blander seg inn i hvem som kan stille som kandidater. I stedet er det blitt truet med at myndighetene i Hongkong ikke vil godta motstand mot det politiske systemet. Bekymringen har økt for at militæret vil bli satt inn mot demonstrantene.

Demonstrantenes aksjoner har begynt å ramme økonomien i Hongkong, noe som har vært et uttalt mål.