Brasil tillater dyrking av sukkerrør i Amazonas

Landbruksdepartementet i Brasil hevdet onsdag at forbudet ikke lenger var nødvendig siden det er innført andre lover som beskytter regnskogen og våtmarkene.

Miljøvernere mener imidlertid at dyrkingen av sukkerrør utgjør en trussel mot begge områdene. Forbudet ble innført i 2009, da «Lula» da Silva var president, for å hindre avskoging og produksjon av sukkerrør i områder som var egnet for matproduksjon.

Brasil er verdens største produsent av sukkerrør. Av planten lages etanol til bruk som biodrivstoff.

Mens Amazonas er verdens største regnskog, er Pantanal verdens største tropiske våtmarksområde. Pantanal ligger sørvest i Brasil og har i likhet med Amazonas vært rammet av store branner i år.