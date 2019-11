Tunnel under Berlinmuren åpnet for publikum

Den underjordiske tunnelen, som er 100 meter lang, ble påbegynt i 1970 – ni år etter at Øst-Tyskland (DDR) stengte grensene.

Berlins borgermester Michael Mueller åpnet tunnelen torsdag, og rettet samtidig en takk til dem som bygget den.

Markus Schreiber / AP Photo / NTB scanpix

– Det er flott å se at kampen for frihet også ble tatt under bakken. Man kan få en autentisk opplevelse av motet til kvinner og menn som forsøkte å ta folk til frihet og motstå Øst-Tysklands regime, sa Mueller.

Denne helgen er det 30 år siden Berlinmuren falt. Fjerningen av det forhatte byggverket ble et symbol på kommunismens endelikt i Europa. Tysklands statsminister Angela Merkel tar fredag imot USAs utenriksminister Mike Pompeo, som er i landet i forbindelse med markeringen.

Markus Schreiber / AP Photo / NTB scanpix

USAs ambassade i Berlin avduker fredag en statue av Ronald Reagan i forbindelse med markeringen. Den er plassert på ambassadens terrasse, på høyde med berømte Brandenburger Tor. Porten var bakgrunn da Reagan holdt sin berømte tale i 1987 der han utfordret Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov til å rive ned muren.

Pompeo med advarsel

USAs utenriksminister Mike Pompeo kom fredag med en advarsel til både Kina og Russland. Han er i Berlin i anledning markeringen av murens fall for 30 år siden.

– Vestlige, frie nasjoner har et ansvar for å forhindre trusler mot folket fra myndighetene i land som Kina, Russland og Iran, sa Pompeo fra talerstolen.

Han poengterte at USA og deres allierte bør forsvare det som ble vunnet i 1989, og «anerkjenne at vi utfordres at verdiene til ufrie nasjoner».

Utenriksministeren rettet også oppmerksomheten mot gassledningen Nord Stream 2, som er under konstruksjon mellom Russland og Tyskland, og advarte om at Europa med denne gjør seg avhengige av den russiske presidentens «innfall».

Pompeo advarte samtidig mot kinesiske selskapers planer om utbygging av 5G-nettverk.