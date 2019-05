Økning i antall venezuelanere som flykter til Brasil

Over 1.400 venezuelanere registrerte seg hos myndighetene i Brasil i den nordlige delstaten Roraima tirsdag og onsdag denne uken. Det er tre ganger så mange som tidligere uker, ifølge det brasilianske forsvaret.

Hver dag i februar ankom i gjennomsnitt 474 venezuelanere Brasil, ifølge FNs Brasil-kontor.

Økningen i antall venezuelanere som flykter fra hjemlandet, kommer samme uke som det har vært voldsomme protester i landet. Til sammen fire personer har blitt drept og over 100 såret i protester onsdag og torsdag.

President Nicolás Maduro stengte Venezuelas grense til Brasil 21. februar for å blokkere for humanitær bistand, noe som betyr at venezuelanere har måttet finne alternative ruter til nabolandet i sør.

3,7 millioner venezuelanere har flyktet de siste årene, ifølge tall fra FN. De fleste av dem har dratt til Brasil og Colombia.