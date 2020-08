Alle migranter er overført fra overfylt redningsbåt i Middelhavet

De mer enn 200 migrantene som var plukket opp av en redningsbåt i Middelhavet sponset av gatekunstneren Banksy, har blitt overført til andre fartøy.

NTB-AFP

Nå nettopp

Den tidligere franske patruljebåten, som ble kjøpt av Banksy og malt rosa og hvit, sendte fredag kveld ut et SOS-signal og opplyste at båten knapt var sjødyktig med så mange mennesker om bord, og at den ikke kan manøvreres.

Et italiensk kystvaktskip ble sendt fra Lampedusa lørdag for å hente 49 av de mest sårbare migrantene.

De resterende migrantene og flyktningene om bord, om lag 150 personer, ble tatt over i et fartøy tilhørende den tyske organisasjonen Sea Watch og Leger Uten Grenser, opplyses det på Twitter.

