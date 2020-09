Dette bildet er tatt 29. august. Bygningene ligger nær der den massive eksplosjonen skjedde for en måned siden. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

En måned etter eksplosjonen sliter libaneserne med å gjenoppbygge Beirut

Økonomien var allerede i ruiner. Mange har ikke penger til å reparere husene sine.

Associated Press

Tor Arne Andreassen Journalist i utenriksredaksjonen

I går 23:49

En måned etter den svært ødeleggende eksplosjonen i Beirut sitter Ghassan Toubaji under et tak med et gapende hull.

Han kan se ut gjennom dinglende gips, ledninger, metallbiter og det ødelagte murtaket og se litt av himmelen.

74-åringen overlevde eksplosjonen 4. august. Han fikk bare noen skrubbsår. Men sjokkbølgen kastet ham over ende, og fallet forverret hjerte- og blodsykdommen hans. Sykdommen og Libanons sviktende økonomi gjør det umulig for ham å begynne å jobbe igjen.

Dollarsedler er svært viktig i et land der den lokale valutaen har mistet mye av sin verdi. De siste dollarsedlene kona hans hadde samlet, er blitt brukt til å fikse vinduene som ble ødelagt av eksplosjonen.

Hassan Toubaji sitter på sengen i huset sitt. I ett av rommene er det et gapende hull i taket. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Gratis vindusglass – glem det

Frivillige dukket opp de første dagene etter eksplosjonen. De satte inn plast i stedet for de ødelagte glassvinduene. De lovet å komme tilbake litt senere for å sette inn nytt glass gratis, men fire uker senere har de ikke dukket opp.

Med et vennligsinnet, tålmodig smil sier han at han setter pris på hvor velmenende de unge frivillige var. Men han kunne ikke vente. Luftfuktigheten har nådd opp mot 80 prosent, og sommersolen har stått rett på leiligheten.

– Huset vårt er varmt som et helvete, sier han, sittende i romslige shorts og en singlet mens han ser på nyhetene i rommet med hull i taket.

Bygningsarbeidere forsøker å gjenoppbygge en bygning som ble skadet av eksplosjonen 4. august. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Arbeidere reparerer vinduer som ble skadet i eksplosjonen. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Arbeidere forsøker å reparere en leilighet. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Mange har for lite penger

Libanesiske familier strever fremdeles med å gjenoppbyggingen etter eksplosjonen i Beirut. Mange hadde allerede en anstrengt økonomi på grunn av landets økonomiske krise. Nå har de ikke penger til å gjøre det levelig i husene sine. Frustrasjonen er stor, staten er så godt som fraværende, og det går sakte å få frem den utlovede internasjonale hjelpen.

Vinteren og regnsesongen er bare noen uker unna. Bistandsgrupper er bekymret for at de hverken kommer til å ha tid eller ressurser til å få gjort den gigantiske reparasjons- og gjenoppbyggingsjobben.

Cirka 200.000 boliger og 40.000 bygninger ble skadet i eksplosjonen. 3000 av dem er så ødelagt at de er ubeboelige, ifølge FN.

Dette huset ble skadet av eksplosjonen. Bildet er tatt 29. august. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Store skader er fremdeles synlig på svært mange leiligheter. Bilder er tatt 29. august. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Man kan se tvers gjennom mange leiligheter. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Les også Libanon er en 100-åring i fritt fall

Les også Da eksplosjonen kastet henne gjennom rommet, forsto hun: – Jeg klarer det ikke lenger, jeg må dra.

– Mange hus vil ikke bli ferdig i tide

FN ba om 344,5 millioner dollar til et nødfond som skal vare frem til november. Så langt er kun 16,3 prosent blitt mottatt.

84,5 millioner dollar skal gå til sikring og reparasjon av boliger, men bare 1,9 millioner dollar er blitt delt ut, sier Elena Dikomitis, som jobber for norske Flyktninghjelpen i Libanon.

– Kulden og regnet begynner i oktober, sier hun. – Vi er sikre på at titusener av hus ikke kan bli reparert i tide.

Flyktninghjelpen jobber i to av de hardest rammede nabolagene Karantina og Mar Mikhail. De har som mål å skaffe bolig til 12.400 personer og håper å kunne hjelpe 16.800 personer med vann, sanitært utstyr og hygienehjelp før mars 2021.

Dette er restene av et lagerhus i Beiruts havn. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Splitter nye Audier ble skadet i eksplosjonen. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Dette er restene av siloen som lå rett ved eksplosjonsstedet. Siloen inneholdt mye av byens kornlager. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

Lei av å vente på hjelp utenfra

Libanon har allerede en svært sårbar befolkning som kommer til å trenge hjelp til vinteren. Blant dem er det 1 million syriske flyktninger.

Det internasjonale samfunnet, som er klar over sinnet i den libanesiske befolkningen over den utbredte korrupsjonen, har sagt at de vil styre penger utenom offentlige institusjoner og kun jobbe gjennom internasjonale organisasjoner og FN.

Mange i Beirut sier de er lei av å høre om hjelp som er på vei.

Bygningsarbeidere reparerer vinduer. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Frivillige rydder og reparerer i huset til Randa Teriyaki. Bildet er tatt 2. september. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Bygningsarbeidere reparerer utsiden av en klesbutikk. Bildet er tatt 2. september. Bilal Hussein, AP/NTB scanpix

Intet sikkerhetsnett. Sparepengene forsvant

Med lite eller ikke noe sikkerhetsnett, så blir eldre som Ghassan Toubaji rammet hardt.

Han har ikke noe pensjon, ingen forsikring, og både han og kona, som begge er over 70 år gamle, har måttet fortsette å jobbe. Toubaji jobbet med å hjelpe folk gjennom byråkratiet i Libanons finansdepartement. Med den økonomiske nedturen og protestene som startet i oktober, har han måttet holde seg hjemme. Kona hans, som er syerske, har i praksis også vært arbeidsledig.

Hassan Toubaji står ved inngangen til huset sitt i Beirut. Han har problemer med å gå og bruker stokk. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

De har klart seg ved å spise av sparepengene på 30 millioner libanesiske pund. Under finanskrisen, gikk sparepengene deres over natten fra å være verdt 20.000 dollar til bare 3000 dollar.

Han sier at politikerne «har ranet landet, og at bankene er uten penger. Hvem skal hjelpe landet med å komme på fore denne gangen»?

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding