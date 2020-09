Onsdag 26. august fyrte Kina to missiler, DF-26B og DF-21D, ut i Sør-Kina-havet mellom Hainan og Paraceløyene – et område der suvereniteten er omstridt. Dette er ballistiske mellomdistansemissiler, og den siste kalles en «hangarskipsdreper». Dette ble tolket som et svar på at amerikanske spionfly hadde overvåket en kinesisk marineøvelse.

Også diplomatisk er frontene hardnet til. Tirsdag tok USAs utenriksminister grep mot kinesiske diplomater i USA. Heretter må de be om tillatelse for å holde møter ved amerikanske universiteter, arrangementer med mer enn 50 deltagere og med myndigheter på lokalt plan. Dette er et svar på at Kina i årevis har hatt et system på plass for å kontrollere og begrense amerikanske diplomaters virksomhet i Kina, mens kineserne har operert fritt i USA.