Sverige fra koronaversting til topp ti i Europa

Sverige nærmer seg norsk nivå på antallet nye koronasmittede. På en måling ligger Sverige bedre an enn Norge.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har forsvart Sveriges linje i kampen mot koronapandemien. Naina Helen Jama/TT/NTB scanpix

Sverige ser endelig ut til å lykkes bedre i kampen mot koronapandemien. Antallet nye smittede er nå på et så lavt nivå at landet som helhet er i ferd med å gå under grensen Norge har satt for at det skal bli rødt.

På den siste daglige oversikten til det europeiske smittevernrådet ECDC står Sverige med 21,2 nye smittede pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Bare syv land har lavere tall, ifølge ECDC. Kontrasten er stor til hvordan det var da Norge åpnet for reiser til Europa den 15. juli. Bare Sverige (nesten hele) og fire andre Schengen-land var røde.

Siden den gang har nesten alle land i Europa fått mer smitte og blitt røde, mens smittenivået i Sverige er blitt redusert til cirka en tredjedel av det landet lå på for to måneder siden.

Svenske sykehus var i våres under sterkt press. Men de sa hele tiden at de hadde kapasitet nok. Stein Bjørge

Norge går motsatt vei

Mens smittetallene har gått nedover i Sverige, har de beveget seg oppover den siste uken for Norges del. På ECDCs siste oversikt er smittetallet for Norge 17,3. Vi kan med andre ord være i ferd med å gå i rødt selv.

Mens de fleste land i Europa enten regnes som røde eller gule, har Norge et eget system for Norden. Her er det regioner som blir regnet som røde eller gule. Den gode utviklingen i Sverige gjenspeilte seg sist uke i at ytterligere fem svenske regioner ble gule, slik at man nå kan reise til åtte av 21 svenske regioner uten å måtte gå i karantene.

Den norske regjeringen har imidlertid understreket at dette ikke må forstås som noen oppfordring til å reise.

– Hvis man likevel velger å dra, må man må være veldig bevisst på at det er en økt risiko for å bli smittet og smitte andre etter en slik reise. Man må også huske på at man ikke skal besøke eldre på institusjon før det har gått ti dager etter en slik reise, sier helseminister Bent Høie ifølge NTB.

Fakta Koronasmitte i Sverige Sverige har registrert 84.985 tilfeller av koronasmitte. 5835 personer er døde i Sverige som følge av koronasmitte, ifølge Folkhälsomyndigheten. Dødeligheten har sunket betraktelig. Mens 259 døde av covid-19 i juli, var det 68 som døde i august. De siste 14 dagene har Sverige registrert 21,2 nye smittede pr. 100.000 innbyggere, ifølge ECDC. I den siste ukesrapporten fra Folkhälsomyndigheten opplyses det at Sverige hadde 1200 smittetilfeller i uke 35, hvilket var lavere enn uken før. I uke 35 analyserte svenskene 85.060 tester, hvilket var 30 prosent lavere enn uken før. Av de analyserte testene i uke 35 var 1,6 prosent positive, hvilket også var lavere enn uken i forveien. Vis mer

Den innvandrerpregede bydelen Rinkeby i Stockholm har hatt mye smitte og relativt mange dødsfall. Stein Bjørge

Sverige med bedre tall enn Norge

Det har vært flere store utbrudd med koronasmitte i Norge den siste tiden, blant annet hos studenter i Bergen og i forbindelse med feiring av en muslimsk høytid i Sarpsborg kommune.

Det har bidratt til så høye smittetall for Norge at ifølge enkelte utregninger, så ligger Sverige nå bedre an enn Norge.

Ourworldindata regner på grunnlag av ECDCs tall ut et rullende gjennomsnitt for antallet nye koronasmittede de siste syv dagene. Trenden er klart synkende for Sverige, mens den er økende for Norge og Danmark. 5. september hadde Sverige bedre tall enn Norge.

Tegnell: Sverige er unntaket i Europa

– I Europa har vi dessverre fortsatt en utvikling i feil retning, med en konsekvent oppadgående trend. Men Sverige er unntaket, sa statsepidemiolog Anders Tegnell under et pressetreff tirsdag ifølge Expressen.

– Vi ser en fortsatt minsking.

Aftenposten rapporterte også den 13. august at Sverige var i en god utvikling. Antallet nye smittede var på vei ned og dødstallene, som var svært høye i våres, var kommet ned på et langt lavere nivå.

På spørsmål fra Aftenposten forklarte Tegnell den gode utviklingen med tre faktorer:

Den svenske befolkningen fortsetter å følge rådene fra helsemyndighetene. Det har til slutt gitt en effekt.

Siden det har vært sommer, har mange svensker oppholdt seg utendørs. Det reduserer smitten.

Med høy sannsynlighet er mange immune mot sykdommen i Sverige, uten at man vet akkurat hvor mange.

Mange av Sveriges koronadøde har vært eldre. Noen av dem bodde på sykehjem. På bildet seg man to døtre som hilser på sin gamle mor på sykehjemmet Stiftelsen Andreas Ands Minne i Uppsala. De må stå utenfor porten for å unngå smittespredning. Stein Bjørge

Kontroversielle svenske valg

Sverige hadde gjennom flere måneder et svært høyt antall døde pr. innbygger. 5835 svensker er bekreftet døde som følge av koronasmitte. Til sammenligning har Norge, som har omtrent halvparten så mange innbyggere, 264 døde.

Men Sverige har sett en betydelig reduksjon i antallet dødsofre de siste to månedene. Mens 259 svensker døde av covid-19 i juli, var det 68 som døde av sykdommen i august.

Sverige valgte å holde samfunnet mer åpent enn nesten alle land i verden. Denne strategien, kombinert med høye dødstall, førte til at Sverige ble omtalt i lite positive vendinger over hele verden. Svenskene har likevel holdt fast på sin linje.

I Israel, der man sliter med en ny bølge med smitte, har flere titalls leger og vitenskapsfolk skrevet under på et åpent brev der de advarer mot en ny nedstengning av samfunnet. Legene og forskerne mener man heller bør fokusere på å beskytte sårbare grupper, noe avisen Haaretz betegner som en svensk modell.

