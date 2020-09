Tyskland: Navalnyj ble forgiftet med novitsjok

Ifølge tyske myndigheter er det «utvetydige bevis» for at den russiske opposisjonsaktivisten Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Den tyske regjeringen sier det foreligger bevis på at Aleksej Navalnyj ble forgiftet. Pavel Golovkin, AP / NTB scanpix

NTB

2. sep. 2020 15:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

Steffen Seibert, som er statsminister Angela Merkels talsperson, viser til undersøkelser som er gjort i et militært spesiallaboratorium. Han sier at Tyskland krever en russisk avklaring om forgiftningen.

Navalnyj ble alvorlig syk på et fly i Sibir for nesten to uker siden. Han ble innlagt på et sykehus i Omsk, men senere fløyet til Berlin. Han ligger fortsatt i koma på et sykehus i byen, men tilstanden skal være stabil og ha blitt noe bedre.

– Det er sjokkerende at Navalnyj ble et offer for en nervegift i Russland, sier Seibert i uttalelsen.

Fordømmer

Merkel skal ha møtt regjeringskollegaer for å diskutere hva de skal foreta seg videre, ifølge uttalelsen.

– Den tyske regjeringen fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sier Seibert.

Navalnyj har i mange år vært blant Russlands president Vladimir Putins mest framtredende kritikere.

Navalnyjs støttespillere har stått hardt på at opposisjonsaktivisten ble forgiftet. Støttespilleren Leonid Volkov, som besøkte Navalny på sykehuset søndag, skriver følgende på Twitter etter den tyske uttalelsen:

– Det å forgifte Navalny med novitsjok i 2020, er akkurat det samme som å etterlate seg en autograf på åstedet.

Russland avviser

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til det russiske nyhetsbyrået Tass at de ikke har mottatt noe informasjon fra Tyskland om at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok.

I 2018 ble den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Storbritannia har hevdet at Russland står bak, noe russiske myndigheter har avvist. De to overlevde, men var lenge på sykehus.

Lederen for Moskvas rettsmedisinske byrå sa forrige uke at det ikke forelå nok bevis til å hevde at Navalnyj ble forgiftet.