Etter seks uker pause skal det endelig bli slutt på skjemmende ettervekst og pinlige hårstiler. Frisørsalongene skal igjen få lov til å åpne. Det meldes allerede om lange ventelister.

De norske frisørene misunner kanskje sine svenske kolleger, som har fått holde åpent gjennom hele koronapandemien. Svenskene har som kjent valgt et noe mindre restriktivt regime enn Norge.

Der er det åpne grenser og barneskoler, åpne treningssentre og svømmehaller, og kortere hår.

Stein J Bjørge

En syrisk klipp i Stockholm

Aftenpostens utsendte i Sverige fikk i oppdrag å stikke innom en av Stockholms frisørsalonger. Mellom rapportering om sterkt belastede sykehus og forsteder med høy dødelighet, dro vi derfor innom City Klippotek på Vestermalm.

Der fikk både journalist og fotograf en lenge etterlengtet hårklipp fra frisør og innehaver Elias Icho.

Han har jobbet som frisør i 11 år, fortalte han, selv om han bare er 27 år gammel. Fire av årene ble tilbrakt i Syria, mens de syv siste har vært i Sverige.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

14 jobber på syv år

I Sverige har Elias Icho jobbet i 14 forskjellige hårsalonger, før han bestemte seg for å starte for seg selv. Han kjøpte en litt nedslitt frisørsalong på Vestermalm og pusset den opp.

Etter mye arbeid var det klart for åpningen to måneder før koronapandemien traff Sverige i mars. Timingen var ikke perfekt, for å si det mildt. Noen svensker er lei av å være hjemme, og drar på byen for å feste. Men mange følger oppfordringene om å være mest mulig hjemme.

Det betyr færre kunder for mange innen servicenæringer, deriblant uheldige Elias Icho.

– Det kommer ikke mer enn tre-fire kunder om dagen, forteller han.

Vi kunne absolutt anbefalt ham for norske kunder. Men det vil nok ta en stund før det kommer noe særlig nordmenn til Stockholm.

Stein J Bjørge

Dette er det du kommer til i Norge

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Her kan du lese mer om reglene disse virksomhetene skal forholde seg til.