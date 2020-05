Elleve pågrepet i Venezuela, anklaget for mislykket invasjon

Med de siste pågripelsene er antall arresterte nå oppe i 45 personer siden amerikanske Luke Alexander Denman (34) og Airan Berry (41) ble pågrepet i havnebyen La Guaira forrige søndag. Bortsett fra Denman og Berry skal alle de andre være fra Venezuela.

– Pågrepet i dag #10 Mai 2020, ytterligere tre leieterrorister i Colonia Tovar, rundt en time fra Caracas, skrev sjefen for de væpnede styrkene i Venezuela, admiral Remigio Ceballos på Twitter søndag.

Noen timer senere rapporterte TV-kanaler at militæret hadde pågrepet åtte andre angivelige terrorister i den nordlige kystdelstaten Vargas.

Også lørdag ble tre personer pågrepet og satt i samme bås, ifølge Venezuelas president Nicolás Maduro.

– Vi har lett nøye etter alle involverte, og vi kommer til å fange dem alle, kunngjorde Maduro under en TV-tale.

Maduro har flere ganger hevdet at han har vært utsatt for et invasjonsforsøk, der målet skal ha vær å styrte ham og å bytte ham ut med opposisjonsleder Juan Guaidó.

Åtte personer ble drept i den væpnede aksjonen i Macuto for en uke siden, der de to amerikanerne ble pågrepet og etter hvert siktet for terrorisme. De risikerer 30 års fengsel.

Maduro har sagt han tror president Donald Trump og Guaido står bak et invasjonsforsøk mot ham, noe Trump har fnyst av, med en kommentar fredag om hvordan Trump ville gjort det om han skulle invadert Venezuela:

– Jeg ville ikke ha sendt inn en liten gruppe. Nei, nei, nei, jeg ville ha sendt en hær, sa han.

Til tross for anklagene Maduro har rettet mot Guaido, har presidenten ikke formelt anklaget opposisjonslederen for noe.