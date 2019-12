Etterlatte vil ha Maltas statsminister etterforsket etter drap på journalist

Caruana Galizias etterlatte leverte mandag inn en rettslig begjæring til en domstol på Malta med krav om at Muscat må etterforskes.

Hans stabssjef og turistminister er begge blitt avhørt av politiet i forbindelse med drapet. De to nære medarbeiderne gikk av i forrige uke.

Caruana Galizia ble drept av en bilbombe utenfor sitt hjem i oktober 2017. Hun var kjent for sin gravende journalistikk om økonomisk kriminalitet blant høyt plasserte maltesere. Hun drev en populær blogg der hun anklaget flere navngitte regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Lørdag ble en av landets mest kjente forretningsmenn, Yorgen Fenech, siktet for medvirkning til drapet. Fenech, som sier han er uskyldig, hevder at han har opplysninger som kan koble Muscats tidligere stabssjef Keith Schembri til drapet. Han sier også at han har opplysninger om andre regjeringsmedlemmer.

Søndag opplyste Muscat at han kommer til å gå av som leder for arbeiderpartiet, og dermed også statsminister, når partiet har valgt en etterfølger. Kunngjøringen kom noen timer etter at tusener av personer demonstrerte i hovedstaden Valletta med krav om at han må gå av øyeblikkelig.