Johnson lover å holde terrorister bak lås og slå

Uttalelsen kommer etter at det ble kjent at den dømte terroristen bak fredagens knivangrep i London, Usman Khan, kun sonet halve dommen og var ute på prøveløslatelse.

– For alle lovbrudd knyttet til terrorisme og ekstremisme må straffen fra dommeren være tiden som faktisk sones. Disse kriminelle må sone hver dag av sin dom, uten unntak, sier Johnson til The Times.

– Om man dømmes for en alvorlig forbrytelse bør det være en obligatorisk minimumsdom på 14 år, og noen bør aldri bli løslatt, tilføyer han.

Lover endringer

Statsministeren mener disse endringene kunne ha hindret fredagens angrep, og han tror det kan stoppe framtidige angrep.

– Disse endringene vil raskt bli gjort neste år om jeg er statsminister og har flertallet i parlamentet bak meg, sier han til avisa.

Han lover også å endre landets menneskerettighetslover for å gjøre det enklere for etterretningene å overvåke terrorister.

Prøveløslatt

Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Khan ble prøveløslatt i desember 2018. Fredag drepte han to personer og skadet tre, før han selv ble skutt og drept av politiet på London Bridge.

Justisdepartementet har sagt at de vil gå gjennom prøveløslatelsene av andre terrorister snarlig. Ifølge tall fra nyhetsbyrået AP er det snakk om rundt 70 personer.

Britene går til valg 12. desember.