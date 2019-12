Dronningen inviterer til NATOs 70-årsdag. Men ingen gleder seg til feiringen.

SISTE: Rett før klokken 23.00 mandag kveld landet Donald Trump og USAs førstedame, Melania Trump på Stansted flyplass utenfor London.

Første post på programmet tirsdag er frokost med generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg klokken 9.30 britisk tid.

Frank Augstein / AP/NTB scanpix

70-åringen NATO er ikke i toppform for tiden. Men feiringen av alliansens jubileum har vært planlagt lenge og blir gjennomført til tross for økende spenninger innad i alliansen.

Donald Trump har lenge presset alliansen. USAs president har endog truet med å trekke USA ut av NATO om ikke andre land bidrar mer økonomisk.

Emmanuel Macrons nylige uttalelser om at NATO er «hjernedødt», har skaket opp samholdet i alliansen.

På toppen av dette er Tyrkia rasende på Frankrike etter Macrons kritikk av tyrkernes alenegang og invasjon i Syria.

Dronningen redder feiringen

I dette kaoset har Dronning Elizabeth likevel bestemt seg for å gi 70-åringen en verdig feiring. Tirsdag kveld, dagen før toppmøtet starter, har hun invitert stats- og regjeringssjefene til mottagelse på Buckingham Palace.

Tolga Akmen, AP/ NTB scanpix

Hit er også statsledernes partnere invitert. NATO-sjef Jens Stoltenberg og kona Ingrid Schulerud er selvskrevne gjester. I tillegg er Norge tungt representert med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide med følge.

Allerede nå er den berømte alleen opp til Buckingham Palace, The Mall, dekorert med samtlige 29 NATO-lands nasjonale flagg.

Etter mottagelsen på slottet inviterer statsminister Boris Johnson til kveldsbuffet i Downing Street 10.

Grytidlig onsdag morgen starter alvoret.

Fakta: Slik blir feiringen i London Mandag: USAs president Donald Trump ankommer. Tirsdag: 16.30: Jens Stoltenberg i privat audiens med dronning Elizabeth på Buckingham Palace. 18.00: Mottagelse på Buckingham Palace for NATOs stats- og regjeringssjefer med partnere. Vertinne er dronning Elizabeth. 20.00: Buffet for NATO-lederne med partnere i Downing Street 10. Storbritannias statsminister Boris Johnson er vert. Onsdag: 10.00–14.00: NATO-toppmøtet. Det blir kun én politisk sesjon. Deretter vil det bli tre separate pressekonferanser: en med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, en med USAs president, Donald Trump, og en med Storbritannias statsminister, Boris Johnson.

Men ingenting er normalt

Men hverken opptakten til møtet eller selve møtet følger normale normer.

NATO-toppmøtet er halvert i tid og innhold sammenlignet med ordinære toppmøter.

Møtet er flyttet fra London til et luksuriøst golfhotell utenfor hovedstaden.

USAs president Donald Trump blir forsøkt «gjemt bort».

Boris Johnson har bedt ham innstendig om ikke å blande seg inn i den britiske valgkampen.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, ankom allerede mandag formiddag London. Da hadde han vært på jobb i Brussel i hele helgen i et siste forsøk på å legge en slagplan for å hindre at spenningene flerrer opp igjen.

Å avlyse møtet har aldri vært noe alternativ:

– Nei, overhodet ikke. Vi har forberedt dette møtet i mange måneder. Et toppmøte driver frem politiske prosesser, noe som igjen presser frem beslutninger og enstemmighet, sier Stoltenberg til Aftenposten.

– Dessuten viser erfaring at toppmøter disiplinerer alliansen til å jobbe sammen, sier han optimistisk.

– Sjekk din egen hjerne, Macron!

Men allerede i helgen kom de første signalene på at toppmøtet onsdag kan bli både intenst og ubehagelig.

Reuters/NTB scanpix

Ifølge Politico skal Tyrkias president ha skjelt ut Frankrikes president, Emmanuel Macron, under en tale ved Marmara-universitetet i Istanbul fredag. Da skal Erdogan ha sagt at Macron burde sjekke sin egen hjerne før han kaller NATO som hjernedødt. Han mener utspillet er uakseptabelt.

Han kritiserte også Macron for ikke å forstå hva kampen mot terrorisme innebærer.

– Vi aner ikke hva Frankrike betyr for NATO, men Tyrkia er NATOs viktigste medlem, sa Erdogan.

Han kritiserte også Macron for å ta imot kurdiske ledere i Elyséepalasset, ledere Erdogan omtaler som terrorister.

Frykter gjentagelse av forrige toppmøte

Det stats- og regjeringssjefene frykter mer enn noen annet, er en gjentagelse av NATO-toppmøtet i Brussel i juni 2018.

Det startet en rasende Twitter-tirade, MED STORE BOKSTAVER, fra Donald Trump. Der langet han ut mot NATO-land som ikke bidro økonomisk, og truet med å trekke USA ut av NATO.

Utbruddene fortsatte med full styrke på selve møtet. Under en frokost med Jens Stoltenberg skjelte han ut Angela Merkel.

Han snakket uavbrutt i tre minutter og ville ha svar fra Stoltenberg om Tysklands kjøp av gass fra Russland, noe han mente gjorde Tyskland til et russisk gissel.

Forsøker å temme Trump med nye tall

Fredag la NATO-sjef Jens Stoltenberg frem nye tall som viser at medlemslandene fortsetter å øke forsvarsbudsjettene. Det går fremover, men spørsmålet er om det går raskt nok for en utålmodig Donald Trump.

Siden sist tallene ble presentert, har bare ett nytt land kommer på listen over land som har oppfylt 2-prosentmålet: Bulgaria.

På plussiden: For femte år på rad øker medlemslandene sine forsvarsbudsjetter etter flere år med kutt.

Da målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar ble vedtatt i 2014, var det bare tre land som oppfylte kravet: USA, Storbritannia og Hellas. Nå er det ni land.

– Og de fleste har planer om å nå målet innen 2024, fortalte Stoltenberg fredag.

Innen utgangen av neste år vil økningen i forsvarsbudsjettene være på 130 milliarder dollar sammenlignet med 2016. Innen utgangen av 2024 vil tallet være 400 milliarder.

– Ikke skryt av meg, vær så snill.

Allerede mandag lander USAs president i London. Ifølge britiske diplomater vil statsminister Boris Johnson forsøke å begrense felles opptredener med Donald Trump til et minimum.

Frykten er at Trump skal blande seg inn og ødelegge Det konservative partiets valgkamp.

Erin Schaff, The New York Times/NTB scanpix

Trump har tidligere omtalt Johnson som «a great guy» og «Storbritannias Trump».

– Jeg vil helst ikke at Trump skryter av meg, sa Johnson til britisk presse i helgen.

Det er ingen planer om bilaterale møter mellom de to, og det skal bare være lagt opp til to fotoseanser med Trump og Johnsen sammen.

Tidenes korteste toppmøte

NATO tar ingen sjanser på å holde toppmøtet inne i London.

I stedet er møtet lagt til The Grove, et luksushotell i utkanten av Watford. Hotellet, som er omgitt av en eksklusiv golfklubb, er også stedet det engelske fotballandslaget har pleid å lade opp før store mesterskap.

Selve toppmøtet er også strippet ned til et minimum. Dette for å redusere muligheten for politiske krangler og diplomatiske skandaler.

Fakta: Disse sakene skal diskuteres Byrdefordelingen Forslaget om å nedsette en «vismannsgruppe». Dette er en ekspertgruppe som ble foreslått nedsatt etter Macrons harde utfall mot NATO og på grunn av et ønske om å styrke alliansen politiske pilar. Russland og rustningskontroll. Terrorisme. Trusselen fra Kina og landets nye rolle militært og sikkerhetspolitisk.

Det legges opp til en politisk sesjon på tre timer. Her får hver statsleder fire minutter til å fremme sine viktigste saker. Ifølge NATO-kilder vil det gi hvert enkelt land muligheten til å holde stramt fokus.

