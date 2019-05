Protestene fortsetter i Venezuela

Tusenvis av demonstranter samlet seg i onsdag i et middelklassestrøk i Caracas, der de ble møtt av tåregass fra sikkerhetsstyrkene. Også andre steder i landet ble det meldt om demonstrasjoner og sammenstøt.

– Vi er sterkere enn noensinne, tvitret Guaidó, som utropte seg selv til president i januar og som gjentatte ganger siden har hevdet at en reell maktovertagelse var nær forestående.

Onsdag oppfordret han på nytt regjeringsstyrkene til å vende Maduro ryggen, men ingenting tydet på at det er i ferd med å skje.

Maduros tilhengere strømmet også ut i gatene i hovedstaden for å gi sin støtte til presidenten og for å markere Arbeidernes dag, mange av dem iført sosialistpartiets karakteristiske røde skjorter.

FNs generalsekretær António Guterres manet til ro.

– Generalsekretæren gjentar sin henstilling til alle parter om å vise maksimal tilbakeholdenhet, og han advarer mot bruk av våpenmakt mot fredelige demonstranter, sa talsmannen Stephane Dujarric.

Mange såret

Tirsdag poserte Guaidó i en video omgitt av flere tungt bevæpnede soldater.

– Modige soldater, modige patrioter, modige forsvarere av grunnloven har i dag sluttet seg til oss, sa Guaidó i videoen.

Da demonstranter samme dag forsøkte å innta en militærbase i hovedstaden Caracas, ble de raskt slått tilbake.

Fernando Llano / AP / NTB Scanpix

Rundt 50 demonstranter ble skadet etter å ha blitt påkjørt av pansrede kjøretøy og truffet av gummibelagte stålkuler og også andre steder i Venezuela var det sammenstøt.

Ifølge TV-stasjonen Todo Noticias ble en 24-åring drept i delstaten Aragua, men omstendighetene er ikke kjent.

– Et lite kuppforsøk

Venezuelas informasjonsminister Jorge Rodriguez avfeide det hele som «et lite kuppforsøk», og i en TV-sendt tale samme kveld gratulerte Maduro sikkerhetsstyrkene med å ha slått det ned.

– Dette vil ikke gå ustraffet hen, advarte han.

Maduro lovet også at de som har begått «alvorlige forbrytelser mot grunnloven», vil bli stilt for retten og slo fast at Venezuela ikke vil la seg «slavebinde» eller overgi seg til «imperialistiske krefter».

AP / NTB Scanpix

Det siste var åpenbart rettet mot USA, der utenriksminister Mike Pompeo på nytt rykket ut med støtte til Guaidó og truet med amerikansk militærintervensjon.

– Det kan bli aktuelt med militær aksjon. Dersom det trengs, er det dette USA kommer til å gjøre, sa han i et intervju med Fox News.

Russland advarer

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov advarte Pompeo mot å gripe inn, da de to snakket sammen på telefon onsdag.

– Washingtons innblanding i en suveren stats indre anliggender, og trusler mot dens ledelse, er et klart brudd på internasjonal lov. Denne destruktive innblandingen har ingenting med demokrati å gjøre, sa Lavrov.

– Dersom disse aggressive stegene fortsetter, vil de kunne få svært alvorlige konsekvenser, la den russiske utenriksministeren til.

Russland avviser også Pompeos påstand om at Maduro planla å forlate Venezuela og fly til Cuba tirsdag, og det samme gjorde Maduro selv og Cuba.

– USA prøvde etter beste evne å svekke Venezuelas forsvar og bruke falske opplysninger som en del av en informasjonskrig, sa en talskvinne for russisk UD.