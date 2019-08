Streng sikkerhet rundt id-feiring i Kashmir

Regionens største moské, Jama Masjid, fikk ordre om å holde stengt mandag, og folk får bare lov å gå alene i par til lokale, mindre moskeer for å be.

Folk flest må holde seg hjemme etter at myndighetene innførte portforbud da den hindunasjonalistiske indiske regjeringen opphevet selvstyret for åtte dager siden.

Både internett og telefonforbindelsen har vært kuttet siden det, og titusener av soldater har okkupert Srinagar og andre viktige byer og landsbyer i Kashmirdalen.

Myndighetene lettet litt på restriksjonene søndag så folk kunne handle mat og forsyninger foran id, som er en av årets viktigste muslimske festdager.

Skjerpet etter uro

Men sikkerheten ble skjerpet igjen som følge av noen mindre protester der flere hundre mennesker deltok. Politibiler patruljerte gatene søndag kveld og ba folk dra hjem.

– Det er utrolig at vi tvinges til å holde oss hjemme under denne festivalen. Dette er en gledens og lykkens festival, sier Shanawaz Shah.

Flere tusen mennesker deltok i en protest etter fredagsbønnen i forrige uke, da de ropte at de ville ha frihet og krevde at India trakk seg ut. Politiet spredte demonstrantene med tåregass og gummikuler, men benektet etterpå at det hadde vært noen protest.

Kashmirs politisjef Dilbagh Singh insisterer på at Kashmir er helt fredelig. En episode i sentrum av Srinagar definerer ikke hele dalen eller staten, sa han.

Indias utenriksdepartement delte bilder som viser folk som besøker moskeer, men spesifiserte ikke hvor bildene var tatt.

Kontinuerlig opprør

Statsminister Narendra Modi hevder at grunnlovsendringene er nødvendige for å fremme fred og velstand i en region som i årtier har vært preget av et kontinuerlig opprør mot indisk styre.

Regjeringens vedtak innebærer at Kashmir, landets eneste delstat med muslimske flertall, mister sin grunnlovsfestede rett til selvstyre, og at delstaten Jammu og Kashmir nedgraderes til to føderale territorier.

Modi nyter omfattende støtte i India for vedtaket, men lokale ledere i Kashmir mener at opphevelsen av selvstyret bare gjør situasjonen verre og skaper mer uro

Pakistan reagerer

Vedtaket har utløst raseri i Pakistan, som også gjør krav på Kashmir. I en serie tweeter søndag sammenlignet Pakistans statsminister Imran Khan Indias taktikk med nazistenes mål om Lebensraum.

Pakistan har allerede utvist den indiske ambassadøren, stanset det lille som fantes av bilateral handel, og suspendert all transport over grensa i protest.

Pakistans utenriksminister Shah Mahmood Qureshi og opposisjonslederen Bilawal Bhutto Zardari besøkte den pakistanske delen av Kashmir i anledning id for å vise sin solidaritet.

Integrere i India

Modi mener tiltakene gjør det lettere å integrere Kashmir fullt ut i India og fremme økonomisk utvikling.

Før forrige ukes vedtak hadde innbyggerne i Kashmir spesialprivilegier som retten til å eie land eller holde visse jobber i administrasjonen og på universiteter.

Modi sier at når Kashmir nå er fullt medlem av den indiske unionen, vil det bli flere jobber og mindre korrupsjon og byråkrati.