Tre døde etter at skrent raste ned i California

Skrenten kollapset på ettermiddagen mens stranden var full av badende, surfere og folk som solte seg.

To av de tre som ble fløyet til sykehus i helikopter med alvorlig skader, døde av skadene på sykehuset. Den tredje er fortsatt innlagt, mens én person fikk lettere skader.

Slike skrenter raser ned fra tid til annen, men Brian Ketterer ved Californias parkadministrasjon sier det aldri har skjedd et så alvorlig tilfelle.

Kysten nord for San Diego er den siste tiden blitt utsatt for stigende havnivå i Stillehavet, og flere steder er skrentene forsterket med betongmurer for å beskytte luksusvillaer på toppen mot å falle i sjøen.