Løslatelse av gangster for seks år siden har satt landet i kok. Spesialstyrker måtte ha to forsøk på å arrestere ekspresident.

Den tidligere presidenten i Kirgisistan, Almazbek Atambajev, anklages av landets påtalemyndighet for kupp-planer og drap. Det meldte landets offisielle nyhetsbyrå tirsdag.

Onsdag ettermiddag forrige uke hørtes det skyting ved boligen til Kirgisistans tidligere president.

Politiet var kommet til landsbyen Koi-Tash i utkanten av hovedstaden for å pågripe ekspresidenten, men operasjonen endte i fiasko.

Som en krigssone

En stor gruppe tilhengere av Atambajev barrikaderte seg i boligen og forsvarte sin leder bevæpnet med kjepper og skytevåpen. Bildene fra hendelsene ser ut som de viser kamper i en krigssone.

Forsøket på pågripelse endte med at seks politifolk ble holdt som gisler inntil politiet trakk seg tilbake. En politibetjent ble drept, og en ble hardt skadet. Totalt ble nesten 80 personer skadet i bataljen.

Fakta: Kirgisistan Republikk i Sentral-Asia. Hovedstad: Bisjkek Uavhengig siden Sovjetunionens oppløsning i 1991. Drøyt seks millioner innbyggere og et landområde tilsvarende nesten to tredjedeler av Norge. Har vært regnet som et demokratisk lyspunkt blant tidligere sovjetrepublikker i regionen. Kilde: Wikipedia/Store norske leksikon/Aftenpostens arkiv

Vannkanoner og sjokkgranater

Dagen etter kom politiet tilbake med langt større styrker. De brukte vannkanoner og sjokkgranater for å nedkjempe motstanden. Landets tidligere leder ble til slutt pågrepet og fraktet til sikkerhetstjenestens hovedkvarter i hovedstaden Bisjkek en halvtimes biltur unna.

Forhold som surnet

Det har ulmet lenge mellom ekspresidenten og hans utvalgte etterfølger, Sooronbaj Zjeenbekov. Den nå arresterte eksleder Atambajev gikk av høsten 2017 i et sjeldent fredelig maktskifte i regionen. Siden surnet det hele.

Atambajev skal være fornærmet fordi han ikke fikk noen innflytelse over styre og stell. Landets nye ledelse mislikte på sin side hans stadige utfall og at han ikke var hjelpsom i en korrupsjonsetterforskning.

Mafiasjef ble kreftfri

Saken ekspresidenten er innbrakt for, dreier seg om tidlig løslatelse fra fengsel av en mafiasjef i 2013. Gangsteren fikk ettergitt halve straffen fordi han angivelig hadde leukemi. Da han slapp ut, stakk han til Tsjetsjenia og ble mirakuløst kreftfri.

I vår ble saken ettergått av kirgisiske myndigheter. En rekke personer i ekspresidentens maktelite er havnet i klemme.

Blant annet er en tidligere statsminister satt i varetekt i fengsel sammen med hardkokte kriminelle, melder Eurasianet, et nyhetsnettsted som dekker regionen.

Sier han skjøt mot politiet

Etterforskerne hadde før pågripelsen formelt sett bare bedt om å avhøre ekspresidenten som vitne i den betente saken. Fredag ble han siktet, opplyste hans forsvarer overfor Reuters.

Innenriksdepartementet mener han personlig beordret mafiasjefen frigitt den gang i 2013.

Han sa selv til sine tilhengere at han hadde avfyrt fem-seks skudd i kampene med sikkerhetsstyrkene, men påsto at han ikke forsøkte å treffe noen.

Tirsdag denne uken ble han imidlertid utpekt som mistenkt for drap av påtalemyndigheten. Samtidig kunngjorde sikkerhetstjenesten at eks-presidenten planla et statskupp.

Ikke støtte hos russerne

Atambajev var som leder en lojal støttespiller for Russland, og russerne har en militærbase i landet. Etter at parlamentet i juni fratok ham strafferettslig immunitet, reiste han til Moskva, men fikk lite sympati. Russerne mener dette er en intern sak for kirgiserne.

Statsminister Dmitrij Medvedev var torsdag og fredag forrige uke i Kirgisistan og møtte den nye presidenten, men var ordknapp om saken. To ganger siden uavhengigheten har landets ledere måtte rømme, og Medvedev manet til ro og sa til reportere:

– Kirgisistan har allerede nådd grensen for revolusjoner i dette århundret.