De grønne vil ikke innføre noe forbud mot innenlandsflyvninger, men heller øke incentivene til mer togtrafikk, ifølge et dokument fra de grønnes stortingsgruppe i den tyske forbundsdagen, skriver Süddeutsche Zeitung.

Søsterpartiet til MDG har hatt stor suksess de siste månedene, og partiet fikk for første gang størst oppslutning av alle i en meningsmåling i juni i år.

– Det er uakseptabelt at flyet, det mest miljøskadelige transportmiddelet, fortsatt blir subsidiert med milliarder av euro. Samtidig er den miljøvennlige jernbanen kronisk underfinansiert, sier en av dokumentforfatterne, Daniela Wagner til avisen.

I dokumentet ønsker de grønne å innføre flere togavganger, sette mer pålitelige reisetider, billigere billetter og god wi-fi-dekning.

Ved å få til dette vil De grønne sikre at «det blir så attraktivt å reise med tog de neste 25 årene at innenlandsflyvninger ikke lenger lønner seg», skriver partiet. Dette vil de betale den tyske jernbanen Deutsche Bahn (DB) tre milliarder euro, nesten 29 milliarder norske kroner i året for.

Vil redusere reisetid

For å kunne konkurrere med flytidene vil partiet redusere reisetiden mellom så mange destinasjoner som mulig. Reiser til Tysklands naboland bør reduseres ned til maksimum fire timer, mener partiet. I tillegg vil de innføre et europeisk nattognettverk innen kort tid.

I fjor annonserte det tyske samferdselsdepartementet at de planla en stor investering i Deutsche Bahn. En utbygging av det tyske jernbanenettverket er også formulert i koalisjonsavtalen mellom regjeringspartiene. Målet er å doble passasjertallet innen 2030, og gjøre jernbanenettet raskere og mer effektivt.

Med kravene fra stortingsgruppen øker dermed Tysklands grønne parti presset på det tyske samferdselsdepartementet, skriver nettavisen Euractiv.

Parafinskatt

Men kravene fra De grønne stopper ikke der. I tillegg vil de gradvis innføre skatt på flydrivstoffet parafin på innenlandsreiser. De foreslår at skatten på parafin skal være den samme som på bensin. Parafin som drivstoff er skattefritt i EU. Men Bernd Reuther som er medlem i transportkomiteen i Forbundsdagen mener at en slik skatt ikke gir mening da flyene bare vil begynne med å fylle drivstoff i utlandet i stedet.

– Flytrafikken er en internasjonal virksomhet. Derfor gir ikke ensidige løsninger mening, sier Reuther til Euractiv.

Ifølge det tyske miljødepartementet kan en slik parafinskatt generere 7 milliarder euro i skatteinntekter.

Innenlandsflyvningene står for 16 prosent av all tysk flytrafikk.

MDG: – Må bli billigere med tog og dyrere med fly

Kelly, Ryan / NTB scanpix

Arild Hermstad, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, synes det er inspirerende å høre om tyske De Grønnes satsing på tog og mener den står i sterk kontrast til togsatsingen i Norge.

– Jeg tror det er mange nordmenn som i sommer har kjent på frustrasjonen over det dårlige togtilbudet både innenlands og til Europa.

Hermstad tror ikke det er realistisk med full stans i den norske flytrafikken med det første, men mener det bør bli dyrere å reise med fly og billigere å reise med tog.

– Flyrutene mellom flere norske storbyer er blant de mest trafikkerte i hele Europa. Bygger vi ut høyhastighetstog mellom de store byene kan det redusere reisetiden med tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til maks fire timer og Oslo-Stavanger til maks seks timer, sier han.