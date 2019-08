Årsaken til at amerikanske politikere stadig vekk snakker om saftpulver

Har du lurt på hvorfor amerikanske politikere ofte snakker om noe de kaller Kool-Aid?

Den aktuelle replikken fra Cory Booker falt onsdag 31. juli. Han støtte sammen med tidligere visepresident Biden om kriminalpolitikk.

Booker mente Biden selv hadde skylden for mange av problemene med kriminalitet som han nå lanserer løsninger for. Biden slo tilbake og refset Booker for å ha tillatt ulovlige politiransakninger av innbyggerne i New Jersey-byen Newark da Booker var borgermester.

Saftpulver for millioner

Da var det Booker smalt tilbake med referansen til Bidens Kool-Aid-drikking og manglende kjennskap til smaken.

Kool-Aid er et saftpulver oppfunnet i 1927. På 1950-tallet ble figuren The Kool-Aid-man lansert, og minst like lenge har saften vært en av stjernene på den amerikanske merkevarehimmelen. Saftpulveret som blandes med sukker og vann, eies i dag av matvaregiganten Kraft Heinz og omsettes for over 500 millioner dollar årlig.

SHANNON STAPLETON, Reuters/NTB scanpix

Tragedie i 1978

Uttrykk som «Du har drukket Kool-Aid» stammer imidlertid slett ikke fra produsenten. Bakgrunnen er en tragedie kjent som Jonestown-massakren. Over 900 mennesker døde da sektlederen Jim Jones fikk sine tilhengere til å drikke saft blandet med cyanid.

Det er omdiskutert om giften den gangen i 1978 ble blandet i Kool-Aid eller et konkurrerende saftpulver. Men etter dette ble uansett uttrykket «å drikke Kool-Aid» forbundet med hjernevasking, overdreven og ukritisk begeistring eller å godta en påstand uten å kontrollere den. Iblant er frasen også brukt positivt, gjerne i jobbsammenheng, som en beskrivelse av lojalitet og helhjertet støtte.

AP/NTB scanpix

Fakta: Jonestown The Peoples Temple Agricultural Project ble grunnlagt i Indiana på 1950-tallet, men flyttet senere til California og videre til Guyana. Sekten bygget på kristendom og sosialisme og ble ledet av predikanten Jim Jones. 18. november 1978 overtalte og tvang han tilhengerne til å drikke saft blandet med gift i det han kalte et «revolusjonært selvmord». Over 900 mennesker døde. Kilde: Wikipedia

Nedvurdering av motstandere

De siste valgkampene er vendingen tatt i bruk for å rakke ned på entusiasmen hos både Barack Obamas og Donald Trumps tilhengere. Blant annet har tidligere Starbucks-sjef Howard Schulz sagt at han «drakk like mye Kool-Aid om Obama som mange andre» om sin støtte til presidenten.

Gjennom årene er det også blitt diskutert om munnhellet bør legges vekk. Det argumenteres både med den tragiske bakgrunnen og at det heller ikke er sikkert at det var nettopp denne saften sektlederen hadde blandet giftdosene med.

Kraft Heinz ser på sin side ut til å forsøke å få litt reklame ut av replikkene heller enn å stoppe dem. Etter TV-debatten kom selskapet på banen gjennom Kool-Aid-kontoen på Twitter.

Mens Booker antydet at Biden ikke visste hvordan saften smaker, kremtet Kool-Aid-mannen og leverte sitt velkjente slagord «Oh Yeah» og la til: «Vi kjenner smaken».