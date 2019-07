Mario Cerciello Rega (35) ble stukket åtte ganger med kniv da han og en kollega tidlig fredag morgen forsøkte å pågripe to amerikanere som var mistenkt for tyveri. Cerciello Rega døde av skadene.

35-åringen hadde akkurat kommet hjem fra bryllupsreise, og drapet har fått stor oppmerksomhet i Italia. Det ble først hevdet at nordafrikanere var mistenkt for drapet, og Italias innenriksminister, Matteo Salvini fra ytre høyre, valgte å stemple drapsmennene som «drittsekker» som kan få livsvarig fengsel.

Senere fredag opplyste politiet at de hadde pågrepet to amerikanske tenåringer mens de var i ferd med å sjekke ut av et luksushotell i Roma og fly hjem.

En 19-åring og en 18-åring fra San Francisco ble begge varetektsfengslet lørdag. 19-åringen har ifølge politiet erkjent å ha stukket Cerciello Rega med kniv, men sier han ikke visste at offeret var politimann fordi han var kledd i sivil. Den drapssiktedes advokat sier klienten var taus under fengslingsmøtet lørdag ettermiddag.

I en uttalelse fra politiet heter det at amerikanerne også har innrømmet at de stjal vesken fra en kokainselger som prøvde å lure dem, og at de prøvde å presse den italienske eieren til å betale dem 100 euro og et gram kokain for å få tilbake vesken.

Mannen varslet politiet, og da de to betjentene kom for å pågripe amerikanerne, gikk en av dem til angrep med kniv, mens den andre slo den andre politimannen.

De to tenåringene har sagt til politiet at mannen de stjal fra, hadde solgt dem aspirinpulver i stedet for kokain, opplyser politikilder til italienske medier.

De skal ha trodd at politimennene var venner av den påståtte doplangeren og fått panikk.