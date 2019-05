Én skolejente drept og flere skadet etter knivangrep i Japan

Én skolejente er drept etter angrepet. Det opplyser politiet til den japanske kringkasteren NHK, ifølge Reuters.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo melder at også 15 skolejenter er skadet, to av dem alvorlig. I tillegg skal to voksne være skadet.

Skolejentene er ifølge Reuters mellom seks og syv år. De går på en privat katolsk skole i Kawasaki, en by sør for Tokyo i Japan.

Det var dit de skulle da de ventet på skolebussen ved en bussholdeplass nær Noborito-stasjonen. Så skjedde angrepet.

En mann i 40-50-årene ble pågrepet, mistenkt for angrepet. Han skal etter hendelsen ha knivstukket seg selv og er bekreftet omkommet.

Koji Sasahara / TT NYHETSBYRÅN

Jun Hirata / TT NYHETSBYRÅN

To kniver ble funnet på åstedet etter hendelsen. Ifølge politiet hadde den mistenkte mannen en kniv i hver hånd mens han angrep skolejentene og de andre som sto på bussholdeplassen.

Motivet for angrepet er foreløpig ikke kjent.

En talsperson for det lokale brannvesenet sier at de ble varslet om angrepet 7.44 lokal tid.

Kawasaki ligger om lag 2 mil sør for Tokyo.

Saken oppdateres