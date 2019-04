Eksperter tror ikke Frode Berg må sitte årevis i fengsel

– Det er vanskelig å se for seg at han vil sone en straff på mange år. Det er altfor belastende for norske myndigheter, sier Jardar Østbø, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

– Russiske myndigheter har på sin side levd godt med å ha ham i varetekt i over et år og har nok overtaket her, sier han til NTB.

Tirsdag starter rettssaken mot den tidligere norske grenseinspektøren i Moskvas byrett. 63-åringen ble fengslet 5. desember 2017 og siktet for spionasje. Strafferammen er mellom 10 og 20 års fengsel.

– Skåre poenger

Men også forsker Jakub Godzimirski ved NUPI tror Berg kan få en mild straff, som kan bli ytterligere avkortet med henvisning til hans alder og bidrag til forbedring av det norsk-russiske forholdet.

– Jeg tror russerne kan prøve å score noen poenger her. Jeg utelukker ikke at Putin benåder ham i forbindelse med 75-årsmarkeringen av frigjøring av Finnmark i oktober, eller at han overføres eller utveksles innen den tid, sier han til NTB.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er blant gjestene under markeringen til høsten.

– Jeg tror russerne legger seg på å presentere ham som et offer for norsk etterretningstjeneste, en person som ble misbrukt, og som kan dermed slippes fri etter en forholdsvis kort tid bak lås og slå.

– Ikke interesse

Også hans norske forsvarer Brynjulf Risnes mener det er «gode sjanser» for at Berg kommer tilbake til Norge før en eventuell straff er sonet ferdig.

– Jeg tror ingen, heller ikke russiske myndigheter, er interessert i at han skal sitte veldig lenge i et russisk fengsel. Jeg tror man finner en løsning, sier han til NTB.

– Om den vil ligge på det formelle plan – soningsoverføring, benådning eller noe slikt – eller om det er en avtale på bakrommet så å si mellom norske og russiske myndigheter, kan jeg ikke spå om, sier advokaten, og legger til:

– Uansett om det blir det ene eller andre, kommer han tilbake om ikke altfor lenge.

Berg har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge. Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge Risnes.

Mange muligheter

Østbø er helt sikker på at Berg blir funnet skyldig, og at nordmannen deretter vil få en dom – en forutsetning for videre arbeid med å få ham hjem.

IFS-forskeren ser mange muligheter for en videre prosess, men understreker at det er svært vanskelig å forutse hva som vil skje.

– Utveksling ville være det enkleste, politisk minst betente og mest ønskelige for Norge. Men man må jo ha noen å utveksle med, og så vidt jeg vet har ikke Norge noen russisk spion i sine fengsler. Å utveksle via tredjeland blir mye mer komplisert, sier Østbø.

– Benådning eller soningsoverføring kan benyttes dersom regimet ser det som opportunt å virke storsinnet overfor Norge og humant i behandlingen av en norsk bestefar, som de eventuelt kan fremstille det som er blitt utnyttet av en kynisk norsk E-tjeneste.

Østbø mener en politisk avtale, med politiske innrømmelser fra Norge – som oppheving av enkelte sanksjoner – vil være «uhyre betent» for Norge:

– I forhandlingene som vil følge etter dommen, vil russerne høyst sannsynlig komme med helt urimelige krav. Det er da opp til de norske forhandlerne å håndtere dette.