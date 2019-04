På en pressekonferanse torsdag presenterte Etiopias transportminister granskningen etter flystyrten 10. mars. Ifølge Reuters fortalte Dagmawit Mogesat at flyet var i god stand og at pilotene fulgte rett prosedyre.

157 mennesker mistet livet i ulykken, blant dem var norske Karoline Aadland, som var på jobb for Røde Kors. Flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8, styrtet kort tid etter avgang fra Etiopias hovedstad Addis Abeba 10. mars.

Mulugeta Ayene / AP / NTB scanpix

Foreløpig ingen sammenheng

Det var samme type fly, fra selskapet Lion Air, som styrtet i Indonesia i oktober i fjor. 189 mennesker omkom i denne ulykken. Indonesias transportsikkerhetskomité har tidligere sagt seg villig til å bistå Etiopias etterforskning av flystyrten.

Den franske og amerikanske havarikommisjonen har sammen med etiopiske myndigheter deltatt i granskningen av hva som skjedde. Den etiopiske etterforskningslederen sier ifølge Reuters nå at lyddata fra cockpiten foreløpig ikke tilsier at det er et strukturelt problem ved max 8-flyene.

Etterforskningsledelsen melder at den videre etterforskningen kan ta mellom seks måneder og et år.