De har null kjemi. De har begge uttrykt sterk mistro og mistillit til hverandre. Theresa May har flere ganger sagt at Jeremy Corbyn er uegnet til å lede landet. Corbyn sier May er en skandale som statsminister.

Nå skal disse to, i et siste desperat forsøk, forsøke å inngå et historisk forlik om brexit.

– Theresa May har gått tom for alternativer

– Jeg tilbyr meg å sitte ned med opposisjonslederen og bli enig om en plan som sikrer at vi forlater EU på en ryddig måte, sa May tirsdag.

Corbyn takket for invitasjonen med å si at han gledet seg til å møte statsministeren.

Da hadde Mays regjering sittet sammen i et syv timer langt krisemøte som ikke resulterte i noe annet enn å synliggjøre en regjering i full oppløsning.

– Dette er dessverre ikke endel av en gjennomtenkt hovedplan. May er gått tom for alternativer. Det er ingen flere veier å gå, sa Stephen Crabb, en av de mange ministrene som har forlatt regjeringen.

Nye tilbud i helgen

Etter at forhandlingene så ut til å bryte sammen fredag, har det vært nye «underhånden» samtaler i helgen. Det skriver flere britiske aviser søndag.

Ifølge The Times har det i Downing Street vært jobbet ut flere nye tilbud, hvor det mest spektakulære er forslaget om et «Boris-proof»-brexit:

Theresa May skal ha lovet Jeremy Corbyn at hun vil gå inn i en siste forhandlingsrunde uten noen «red lines». Dette betyr at hun ikke setter noen ultimate krav.

Theresa May skal ha tilbudt Jeremy Corbyn å bli med til Brussel onsdag, hvor EU har innkalt til ekstraordinært toppmøte.

Theresa May skal også være villig til å akseptere en form for tollunion, som har vært Labours krav.

Og det mest oppsiktsvekkende: Theresa May ønsker å gjøre en tollunion-løsning juridisk bindene. Det skal hindre at den skal kunne omgjøres av hennes etterfølgere- som trolig vil bli en Boris Johnson eller en annen «hard-brexiter».

Fakta: Dette skjer fremover Onsdag 10. april har EU-president Donald Tusk innkalt til ekstraordinært toppmøte i Brussel. En sak står på dagsordenen: Storbritannias ønske om å forlenge brexit-fristen. Den store diskusjonen vil handle om lengden på utsettelsen. Theresa May sendte fredag et brev til EU-president Donald Tusk og ba om en utsettelse til 30. juni. Men May vil også akseptere en lengre utsettelse, og hun vil også akseptere å delta i valgene til Europaparlamentet om nødvendig. EUs 27 medlemsland er uenig om hvor lang frist de bør gi britene. Donald Tusk foreslo torsdag å gi britene en lang utsettelse, helt frem til 2020 om nødvendig. Men om britene skulle ha en løsning klar før, kan fristen bli kortere. Dette er blitt kalt «flextension».

TRE GRUNNER TIL AT DE KAN LYKKES

Henry Nicholls/ Reuters/ NTB scanpix

1. Alle andre veier er stengt

Den siste uken har alternativene skrumpet inn.

Forrige onsdag stemte Underhuset over åtte alternative brexitforslag. Alle åtte ble nedstemt.

Underhuset ble innvilget en ekstrarunde mandag: De tre forslagene med størst oppslutning sist, fikk bli med i en ny «finalerunde». Alle ble nedstemt.

Da hadde også Theresa Mays fremforhandlede brexitavtale blitt nedstemt for tredje gang.

Dessuten: Et nyvalg er nå utelukket. Det vedtok Mays regjering under krisemøtet tirsdag.

Den siste nødutgangen blir trolig stengt mandag. Da behandler Overhuset et lovforslag, som allerede er vedtatt i Underhuset, som forbyr Storbritannia å forlate EU uten en avtale.

2. Det er flertall for myk brexit i Underhuset

Et flertall i Underhuset ønsker en såkalt myk brexit, altså at Storbritannia forlater EU, men fortsetter å ha tette økonomiske bånd til Unionen.

Men flertallet går på kryss og tvers i og mellom partiene. Til nå har politikerne enten stemt på sine egne foretrukne myk-brexit-forslag eller fulgt partipisken.

Theresa May har også nektet å se mot venstre. I to år har hun tviholdt på at det skulle være mulig å sikre flertall ved hjelp av sitt eget splittede parti og det nordirske støttepartiet DUP. Det har mildt sagt vært en feilvurdering av dimensjoner.

3. May kan godta tollunion hvis man kaller det noe annet.

Dersom May går med på Corbyns krav om tollunion, vil grenseproblematikken mellom Irland og Nord-Irland være løst. Det er den aller vanskeligste knuten.

En tollunion vil hindre britene å inngå egne handelsavtaler og derigjennom gjenoppstå som en global handelsnasjon, hard-brexiternes våte drøm.

Men nå skal May være på glid hvis tollunionen kan gis et nytt navn og en ny innpakning. Theresa May snakker allerede om «ambisiøse tollordninger» når hun i realiteten mener tollunion.

TRE GRUNNER TIL AT DET ENDER I FIASKO

Jack Taylor / AP/ NTB scanpix

1. Ny folkeavstemning – no way.

Jeremy Corbyn går inn i forhandlingene med to absolutte krav: Tollunion og ny folkeavstemning.

Det siste kravet fikk Corbyn bokstavelig talt overlevert på vei inn i møtet med May i form av er skriftlig pålegg fra Labour-ledelsen: Det blir ingen avtale uten at kravet om ny folkeavstemning er med som et ufravikelig vedlegg til en avtale.

Dette er helt uakseptabelt for Theresa May. En omkamp om folkeavstemningsresultatet vil føre til at hele Storbritannia går i oppløsning med krav om skotsk og nordirsk løsrivelse, frykter hun.

2. En dødspakt

Bryter forhandlingene sammen, vil begge parter kunne bruke dødspakten til å klandre hverandre for sammenbruddet.

Dersom Corbyn står fast på sine krav, kan Theresa May reise til Brussel neste uke og si at Labour-lederen «blokkerte» brexit og at hun derfor må be om ny utsettelse.

Havarerer samtalene, vil May også kunne si at hun tok ansvar, handlet i nasjonens interesse og forsøkte å strekke ut en hånd.

Jeremy Corbyn vil igjen kunne klandre May for å sette partiets interesser foran nasjonens.

Financial Times mener Theresa May også har sørget for å «dyppe Jeremy Corbyns hender i brexit-blod», altså gjøre ham medansvarlig for kaoset.

3. Slutten på det konservative partiet

Men igjen tror ekspertene at partiet trumfer nasjonen.

Et forlik med Jeremy Corbyn, som innebærer en myk brexit, spås å være slutten for Det konservative partiet.

Dessuten: Dersom May skulle lykkes med et forlik, og deretter får avtalen igjennom i Underhuset, har hun lovet å trekke seg.

Det betyr lederstrid og ny leder i Det konservative partiet.

Dette er skrekkscenarioet både for Theresa May og EU. Da snakker vi om en utsettelse som kan vare i måneder og år.

Brexit-ansvarlig i EU-parlamentet, Guy Verhofstadt, setter ord på det EU frykter: «Vi kan ikke risikere å gi nøklene til EUs fremtid til en Boris Johnson eller en Michael Gove, arkitektene bak brexit-katastrofen. En lang utsettelse av brexit kan bety nettopp det», skriver han på Twitter.

We cannot risk giving the keys of the EU’s future to a Boris Johnson, or a Michael Gove, the architects of this #Brexit disaster. A long extension would do exactly that. pic.twitter.com/TyFX2lepic — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 3, 2019

