Brann på ferge i Østersjøen. 300 personer om bord.

Det brenner på bildekket til passasjerfergen Stena Scandica. Brannen skal være under kontroll.

29. aug. 2022 13:26 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det brenner på et bildekk på en passasjerferge i Østersjøen, utenfor den svenske øyen Gotska Sandön.

Ifølge svenske Sjøfartsverket skal det være snakk om Stena Line-fergen Stena Scendica som opererer mellom Nynäshamn i Sverige og Ventspils i Latvia. Skipet har en kapasitet på 970 personer.

Det skal være 300 personer ombord.

– Vi har kalt ut alle tilgjengelige enheter, losbåter, helikoptre og andre fartøy i nærheten for å komme personene til unnsetning, sier Lisa Mjörning i det svenske sjøfartsverket til Aftonbladet.

Det er dårlig vær i området. Værmeldingen for Gotska Sandön viser at det regner og blåser liten kuling, med vindkast på 20 m/s. Kysttrafikkdata fra Marine Traffic viser at skipet er på vei fra Sverige til Latvia.

Like etter klokken 13.30 opplyser Sjøfartsverket til Aftonbladet at brannen er under kontroll.

– Det brenner, men det er ingen åpne flammer, sier Mjörning.

Brannalarmen skal ha gått i 12.40-tiden. Det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Saken oppdateres.