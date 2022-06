Valg i Frankrike: Macrons flertall kan ryke. Det vil være historisk.

President Emmanuel Macrons parti risikerer å miste overtaket i nasjonalforsamlingen. Konsekvensene for Macrons regjering kan bli store.

Flere har kritisert president Emmanuel Macron for å prioritere utenlandsturer fremfor valgkamp. Torsdag tok han toget til Kyiv sammen med den italienske statsministeren Mario Draghi og den tyske forbundskansleren Olaf Scholz.

20 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Beskyldninger om fusk i første valgrunde. Svertekampanjer. En taus president som heller prioriterer utenlandsreiser enn valgkamp.

Søndag er det duket for andre runde i valget til den franske nasjonalforsamlingen. Det kan bli et historisk valg. For første gang på 25 år står venstresiden samlet. Og president Emmanuel Macron kan miste flertallet sitt.