Biden anklager Russland for feilinformasjon og usannheter: – Bryter med grunnleggende logikk

NEW YORK (Aftenposten): USAs president holdt en tale om den svært spente situasjonen i og rundt Ukraina.

USAs president har de siste dagene advart om at et russisk angrep på Ukraina er nært forestående.

18. feb. 2022 23:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis Russland gjennomfører planene sine, vil de stå ansvarlige for en katastrofal og unødvendig selvvalgt krig, sa Joe Biden i en tale i Det hvite hus fredag ettermiddag amerikansk tid.

Han gjentok det representanter fra administrasjonen har sagt gang på gang den siste uken: At de tror russiske styrker vil angripe Ukraina i løpet av noen dager.

– Har du noen indikasjon på om president Vladimir Putin har tatt beslutningen om å invadere? spurte en av reporterne.

– På nåværende tidspunkt er jeg overbevist om at han har tatt beslutningen. Vi har grunn til å tro det, svarte Biden.

Han sier USA har informasjon som tilsier at russerne vil angripe Ukrainas hovedstad Kyiv. Det vil ramme «2,8 millioner uskyldige mennesker», sa Biden.

Inntil 190.000 soldater

Før talen hadde Biden en videokonferanse med en rekke europeiske allierte og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Møtet varte i drøyt tre kvarter.

– Vi bekreftet at vi er klare til å påføre Russland massive kostnader hvis de bestemmer seg for mer konflikt, skrev Biden på Twitter.

Situasjonen i og rundt Ukraina blir stadig mer spent. Mens russerne hevder at de trekker styrkene sine tilbake, mener USA å ha bevis på at det stikk motsatte har skjedd.

Russland har nå mellom 169.000 og 190.000 soldater utplassert i grenseområdene, ifølge USAs ambassadør til Osse.

Langs frontlinjen mellom Ukraina og de to russiskstøttede utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk meldes det om en rekke brudd på våpenhvilen.

– Bryter med grunnleggende logikk

Samtidig har lederne i de to områdene beordret masseevakuering av sivile til Russland. De hevder at det ukrainske militæret planlegger et stort angrep på utbryterrepublikkene. Dette avvises imidlertid blankt av Ukrainas forsvarssjef, som mener påstanden brukes for å gi Russland et påskudd for å angripe.

I sin tale anklaget Biden russerne for å spre feilinformasjon og usannheter.

– Det bryter med grunnleggende logikk å tro at ukrainerne ville valgt dette tidspunktet, med over 150.000 soldater oppstilt på grensen sin, til å eskalere en årelang konflikt, sa presidenten.

Frykter fiktiv terror

Torsdag listet USAs utenriksminister Antony Blinken opp en rekke potensielle påskudd Russland kan komme til å bruke for en invasjon, som fiktive terrorangrep eller påståtte funn av massegraver.

Samtalene mellom USA og Russland ser imidlertid ut til å fortsette.

Fredag ettermiddag kunngjorde Det hvite hus at Blinken skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov onsdag neste uke.

– Det er ikke for sent å returnere til forhandlingsbordet. Men hvis Russland foretar seg noe militært før det, har de smelt igjen døren til diplomati. Da har de valgt krig, og de vil betale en høy pris, sier Biden.