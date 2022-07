Mer flykaos i vente i Europa

Mens forhandlingene pågår mellom SAS og pilotene, varsler spansk kabinpersonell i Ryanair streik.

Flypassasjerer venter i avgangshallen på flyplassen i Malaga, Spania. Kabinpersonellet i Ryanair streiket her fredag.

3. juli 2022 13:32 Sist oppdatert nå nettopp

Feriereisende i Europa har mer reisekaos i vente. Hittil i sommer har det vært store utfordringer med bemanning på flyplassene etter pandemien. Nå er det ansatte i flyselskapene som protesterer.

Lørdag kom meldingen om at spansk kabinpersonell i Ryanair planlegger å streike med krav om bedre arbeidsvilkår på 12 datoer i juli.

Proteststreikene i den travle turistsesongen er planlagt 12. til 15. juli, 18. til 21. juli og 25. til 28. juli, opplyste de spanske fagforeningene USO og Sitcpla lørdag.

En rekke flyplasser rammes av streikene i irske Ryanair: Madrid, Barcelona og Mallorca, samt Malaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Girona, Ibiza og Santiago de Compostela.

Flyselskapets kabinpersonell streiket også i juni, samt fra torsdag til lørdag denne uken.

Ryanair: – Minimal forstyrrelse

Fagforeningene peker på dårlig lønn og arbeidsvilkår. De mener kansellerte flyvninger har ført til at ansatte har tjent bare rundt 3000 kroner i måneden. De krever at Ryanair utbetaler minstelønn.

Ryanair på sin side sier de følger spansk lov, inkludert alle minstelønnsbestemmelser.

I en uttalelse på lørdag sa Ryanair at de forventer «minimal» forstyrrelse av flyrutene i juli som følge av «små og dårlig begrunnede spanske arbeidsstreiker».

Men selskapet sa også at streik blant flyveledere og mangel på flyplasspersonell over hele Europa, som er utenfor selskapets kontroll, kan forårsake noen mindre forstyrrelser. Passasjerer vil i tilfelle bli varslet via e-post eller SMS. Det skriver Reuters.

Også i et annet lavprisselskap er det uro.

Kabinpersonellet hos Ryanairs konkurrent EasyJet varsler at de vil legge ned arbeidet totalt ni dager i juli. Det britiske selskapets ansatte krever betydelig lønnsøkning og en begrensning på flytider.

Lørdag ble til sammen 15 flyvninger innstilt og 200 forsinket som følge av streikene i de to lavprisselskapene, ifølge den spanske kringkasteren RTVE.

Ryanair fly på flyplassen i Malaga fredag. Streiken varte fra torsdag til lørdag og fortsetter på tolv dager i juli.

Travelt

Køene har vært lange på flere europeiske flyplasser i juni.

Lørdag var det Frankrikes travleste flyplass som ble berørt. Flyplassansatte på Charles de Gaulle flyplass streiket. Det førte til at 10 prosent av alle flyvningene ble kansellert.

I ferielandet Portugal er det ikke streik, men 65 flyvninger fra og til Lisboa ble kansellert lørdag grunnet «ulike utfordringer ved forskjellige europeiske flyplasser», følge flyplassadministrasjonsselskapet ANA.

I Storbritannia prøver myndighetene å unngå kaoset som oppsto på flyplassene i landet i påsken. Sikkerhetstesting av nye ansatte gjennomføres på rekordtid for å sørge for at det er nok folk på jobb i sommer.

Frist til mandag

Også her hjemme står utfordringene i kø.

Frem til tirsdag denne uken var det streiket blant flyteknikere. Streiken rammet særlig mange av Widerøes flyvninger. Streiken ble avblåst ved tvungen lønnsnemnd.

Nå knyttes det stor spenning til meglingen mellom SAS og pilotene. Forhandlingene, som hadde frist onsdag 29. juni, er nå utsatt til mandag klokken 12.

Hvis SAS ikke blir enig med pilotene, kan 900 piloter bli tatt ut i streik. Da vil en rekke flyavganger fra Norge og utlandet bli innstilt skriver E24.