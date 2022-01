Boris Johnson ble grillet i Parlamentet

Statsminister Boris Johnson måtte svare på spørsmål om Partygate-skandalen i statsministerens spørretime. Johnson møtte gjentatte krav om at han må trekke seg.

Statsminister Boris Johson snakker under statsministerens spørretime i Underhuset i London onsdag.

26. jan. 2022 09:49 Sist oppdatert nå nettopp

Boris Johnson ble hardt presset av opposisjonen om den såkalte Partygate-skandalen.

Saken handler om at Johnson og kretsen rundt ham holdt fester mens England var stengt ned på grunn av koronapandemien. Dette er avslørt i en stadig strøm av lekkasjer. Festene skjedde mens større sosiale sammenkomster var ulovlig.

Underhuset i London var fullpakket i anledning statsministerens spørretime. Det var høylytt stemning under spørretimen. Salen var preget av tilrop og latter fra begge sidene av rommet.

Lederen for Labour, sir Keir Starmer, stilte en serie spørsmål. Han viste til parlamentariske regler som sier at statsråder som villeder parlamentet må gå av.

– Syns statsministeren dette angår ham? spør Starmer.

Statsminister Boris Johnson svarte «selvsagt», men at han ikke kan kommentere pågående etterforskning.

– Forstår ikke statsministeren hvor stor skade oppførselen hans gjør på landet, spurte Starmer.

Labour-lederen påpekte at statsministeren 1. desember fortalte Underhuset at alle retningslinjer ble fulgt i Downing Street 10.

– Siden statsministeren anerkjenner at retningslinjer for regjeringen angår ham, vil han gå av? spør Keir.

Statsminister Johnson svarte ved å kalle Starmer «en ubøyelig opportunist gjennom hele pandemien».

– Elsker landet

Keir Starmer kjørte videre på at statsministeren må gå av hvis han villedet Underhuset i desember. Labourlederen presser også på for publisering av rapporten fra Sue Gray (se under).

Starmer spør til slutt om denne statsministeren og regjeringen hans har vist noe annet enn forakt for «anstendigheten, ærligheten og respekten som definerer dette landet». Boris Johnson avviser dette, og understreker at han og regjeringen hans elsker landet.

Ian Blackford fra Scottish National Party (SNP) ber rett og slett statsministeren finne døren. Han mener politietterforskningen av fester i Downing Street nr. 10 er makeløs. Han oppfordrer parlamentsmedlemmer fra Tory (det konservative partiet) til å «vise statsministeren døren». Flere konservative parlamentsmedlemmer venter på rapporten fra Sue Gray før de bestemmer seg for om de skal vise statsministeren sin mistillit.

Statsminister Johnson svarer at Blackford sa det samme i forrige uke:

– Han tok feil da, han tar feil nå, sier Johnson.

Statsministeren understreker at han ikke har til hensikt å følge Blackfords råd, og sier flere ganger at regjeringen får til det viktigste nå - håndteringen av pandemien.

Johnson: – Vil ikke gå av

Richard Burgon, parlamentsmedlem fra Labour, fortalte om en sykepleier som fikk bot for å organisere en protest mot regjeringens budsjettkutt under covid-nedstengningen. Han sa at befolkningen er «lut lei» av at det er en regel for toriene og andre regler for alle andre. Han ber stastministeren om å gjøre «det eneste anstendige» og gå av. Boris Johnson svarer at han ikke oppfattet noe spørsmål, men at han ikke vil gå av. Han sier han vil fortsette med det konservative partiets planer og visjoner for landet.

Venter på rapport

Johnson har beklaget noen av hendelsene – men noen ganger med forbehold. Han hevdet at han trodde en hagefest i statsministerboligen i mai 2020 var et jobbarrangement. Invitasjonen inneholdt en oppfordring om å ta med egen alkohol.

Statsministeren sier han ikke vil foregripe begivenhetenes gang. Embetskvinnen Sue Gray jobber med en granskning av begivenhetene. Hun skal fastslå både hvorvidt Johnson og medarbeiderne har brutt reglene, og hvorvidt Johnson har talt usant for Parlamentet.

Tirsdag tok saken enda en vending. Politiet i London har begynt å etterforske festene, både i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall. Johnson har lovet at han vil samarbeide med politiet.

Statsminister Boris Johnson har nok en tøff dag foran seg i det britiske parlamentet.

Opprør mot Johnson

Først ble det meldt at publiseringen av Grays granskningsrapport ville bli utsatt på grunn av politietterforskningen. Tirsdag fikk flere britiske medier signaler om at rapporten kan komme allerede onsdag eller torsdag. ITV News’ politiske redaktør, Robert Peston, erfarer at den vil bli «svært ubehagelig lesing for statsministeren og konservative parlamentsmedlemmer».

Skandalen har ført til et gryende opprør mot Johnson i Det konservative partiet. Flere parlamentarikere har erklært at de ikke har tillit til statsministeren. Det antas at flere venter på granskningsrapporten fra Sue Gray før de bestemmer seg.

Hvis 54 parlamentarikere eller flere uttrykker mistillit til statsministeren, blir det ledervalg. Skjebnen til Boris Johnson kan bli beseglet i løpet av få dager.