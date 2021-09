Harde kamper i Panjshirdalen. Taliban hevder de har erobret området.

Militsgrupper som e lojale til den afghanske motstandslederen Ahmad Massoud, forberedte seg til kamp mot Taliban i Panjshirdalen tidligere denne uken. Fredag var det harde kamper i dalen.

Det er harde kamper mellom Taliban og væpnede opposisjonelle i Panjshirdalen fredag. Men det er usikkert om Taliban har tatt over dalen.

NTB

BBC melder at Taliban har innledet en større offensiv for å erobre dalen der en væpnet opposisjon har holdt stand siden Kabul falt. Flere Taliban-kilder sa fredag at Taliban hadde inntatt dalen.

I Kabul ble det feiret med skyting i været. Det var etter meldinger om at dalen der den siste motstanden mot Taliban er aktiv, var falt.

Aftenpostens team i Mazar-e Sharif hørte også ved 1915-tiden norsk tid skudd bli avfyrt i luften. Taliban-medlemmer på stedet hevdet at de har erobret Pansjihr-dalen.

Men en beboer i dalen avviser overfor AFP at dalen er erobret, og Taliban har heller ikke hevdet offisielt at dalen er falt.

Krigere i det som kalles Den nasjonale frigjøringsfronten har trolig bygd opp et betydelig arsenal i dalen. De består av militser av Taliban-motstandere og tidligere regjeringssoldater.

Taliban-vennlige nettsteder viste fredag videoer av angivelige Taliban-soldater med stridsvogner og annet utstyr de hadde erobret. Også twitter-meldinger antydet at Paryan-distriktet i dalen var falt og gjenerobret, men ikke noe av dette kunne bekreftes.