Biden: – Dette skal dere få betale for

USAs president Joe Biden sier at USA ikke vil tilgi eller glemme etter at minst tolv amerikanske soldater mistet livet i angrepet mot flyplassen i Kabul.

President Joe Biden holdt en pressekonferanse torsdag kveld etter angrepene i Kabul. Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

– Til de som utførte dette angrepet, og til alle som vil USA vondt, vit dette: Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for, sa Biden i en tale til det amerikanske folk torsdag kveld.

– Vi vil svare på dette med styrke og presisjon, og vi vil velge når og hvor vi skal slå til, fortsatte den amerikanske presidenten. Han har bedt sine militære ledere utarbeide planer for å slå til mot ISIS-K, IS-gruppen som har tatt på seg ansvaret for torsdagens angrep.

– Ingen tegn til samarbeid

IS ser på Taliban som en fiende, og Biden sa det ikke er noe som tyder på at de to gruppene har samarbeidet om angrepene.

– Jeg har ikke fått noen beviser fra dem som leder arbeidet i feltet om noe samarbeid bak det som skjedde i dag, understreket han.

Da presidenten fikk spørsmål om det var galt av det amerikanske forsvaret å stole på Taliban til å sørge for sikkerheten utenfor flyplassen, sa han at det ikke var noe spørsmål om tillit.

– Ingen stoler på dem. Vi må bare regne med at de fortsetter å handle i sin egen interesse. Det er i deres interesse at vi drar når vi har sagt vi skal gjøre det og at vi får med oss så mange som mulig ut, utdypet Biden.

Evakueringen fortsetter

Biden gjorde det klart at den pågående evakueringen fra Kabul ikke stanser til tross for de angrepene.

– Vi vil ikke la terrorister hindre oss. De skal ikke få sette en stopper for vårt oppdrag. Vi fortsetter evakueringen, lover Biden.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekreftet tidligere på kvelden at tolv amerikanske soldater, en av dem en sanitetssoldat, ble drept i angrepet. Flere amerikanere er såret.

I tillegg til å sørge over de amerikanske tapene, sa Biden at hans hjerte blør for «alle de afghanske familiene som har mistet noen, også barn, i dette grusomme angrepet».

– De var helter

– De var helter som deltok i et uselvisk oppdrag for å redde andre. De var de modigste og dyktigste vi har, sier presidenten.

De to eksplosjonene torsdag skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved.

Biden gjentok at han står fast ved tidsfristen for å avslutte oppdraget 31. august. Han la samtidig til at USA vil fortsette å prøve å få hjelpe amerikanere ut av landet også etter det, men at det ikke er mulig å garantere at alle kan hentes ut.