Han utfordret Putin. Da fikk han et brev som skulle forandre livet hans.

Politikere og journalister rømmer fra Russland. Tilsvarende har man ikke sett på flere tiår.

Aftenposten møtte Filipp Simpkins i 2018. Simpkins var en del av opposisjonen i Russland. Nå har vi snakket med ham igjen.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

Nå nettopp

Han husker så altfor godt året 2018. Da ble livet hans snudd på hodet.

Filipp Simpkins (20) var pressesekretær for opposisjonspolitikeren, korrupsjonsjegeren og den uoffisielle presidentkandidaten Aleksej Navalnyj. Han fikk ikke stille til valg, men drev likevel valgkamp.

20-åringen sto på stand, arrangerte debatter og delte ut aviser i byen Tula, 20 mil sør for Moskva. Han og kollegene planla også en stor demonstrasjon, men de fikk kun lov til å holde den i skogen langt utenfor byen.

To dager før demonstrasjonen ble Simpkins arrestert og dømt. Åtte dagers fengsel for å ha holdt en ulovlig demonstrasjon – til tross for at de ikke hadde rukket å gjøre noe. Like etter ble han kastet ut av studiene. Rektor kalte ham ekstremist. Simpkins fikk jobb på en bensinstasjon, men eieren ble oppringt av politiet. 20-åringen fikk sparken.

Så kom det et brev fra politiet. Simpkins var siktet for ekstremisme og for å ha organisert masseopptøyer. Hva skulle han gjøre? Risikere fem års fengsel? Eller flykte til utlandet?