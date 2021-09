Museklikk snudde seier til tap. Slik fungerer Putins system.

Putin var fornøyd med seieren i valget. Bakgrunnstallene forteller en annen historie.

En mann ser på overvåkingen av ulike valglokaler under valget til ny nasjonalforsamling i Russland.

I flere år har Det forente Russland slitt på meningsmålingene. Partiet kalles ofte Vladimir Putins parti, selv om presidenten ikke er medlem. På målingene har partiet ligget under 30 prosent. Bakgrunnen er at russerne har fått det tøffere økonomisk, pandemien har rammet hardt og en upopulær reform gjør at russerne må jobbe lenger før de kan pensjonere seg.

Likevel gjorde partiet det overraskende godt i parlamentsvalget forrige helg. Det fikk rundt halvparten av stemmene og mer enn to tredjedeler av representantene.

Putin selv var svært fornøyd med valget. Det sa han i et møte med lederen for valgkommisjonen.

Denne uken publiserte en fysiker en omfattende analyse av valgresultatet. Den gjorde neppe presidenten blid.