Tidligere omikronsmitte beskytter neppe mot nye varianter

Omikron har dukket opp i en helt ny variant. De nye vaksinene som utvikles nå, vil antagelig ikke gi bedre beskyttelse mot smitte.

Et halvt år er gått siden omikron dukket opp første gang, i Sør-Afrika. Hvis du er blant dem som fikk omikron tidlig, kan du likevel bli smittet av de nye variantene, også om du er vaksinert og har fått oppfriskingsdoser.

Vaksinerte pasienter som ble smittet med omikron BA. 1, utviklet antistoffer som kunne nøytralisere både den og tidligere varianter av viruset. Men omikronversjonen som er dominerende nå, har mutasjoner som gjør at de unngår disse antistoffene. Det skriver kinesiske forskere i en artikkel som fredag ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Nye undergrupper av omikron har helt nye mutasjoner

Det har stadig dukket opp flere nye versjoner av omikronvariantene. Ettersom det har dukket opp nye versjoner, så har disse overtatt og blitt dominerende.

De nye versjonene «unnviker i betydelig grad de nøytraliserende antistoffene fra koronasmitte og vaksinering», mente forskerne etter å ha gjort eksperimenter i prøverør.

Forskerne mener medisinene som er utviklet mot covid-19, fremdeles kan virke bra.

Men nye vaksineboostere som er under utvikling, kan gi et skuffende resultat.

Både Pfizer/Biontech og Moderna jobber med en oppfriskningsdose som er rettet spesielt mot omikronvariantene.

Versjonen som vaksinene er utviklet for å håndtere, kan være på vei ut før vaksinene er ferdige.

Tror «spesial-vaksiner» har marginale fordeler

En av forskerne som har jobbet med den nye studien, tror de nye vaksinene til Pfizer og Moderna vil ha kun marginalt bedre effekt enn de vaksinene vi allerede har.

– Mitt personlige synspunkt er at det kanskje ikke er noen fordel å bruke vaksiner som er utviklet spesifikt for versjoner av omikron. Jeg tror fordelen er marginal, sett opp mot de vaksinene man allerede har utviklet, sier Dr. Onyema Ogbuagu, en immunolog ved Yale School of Medicine til Reuters. Han var involvert i den nye studien.

Han kan imidlertid berolige oss med at man kan vente at vaksinene fremdeles vil beskytte mot alvorlig sykdom.

– Hvis du etter planen skal få en oppfriskningsdose, så ta den dosen, sier Ogbuagu. – Det vi har lært klinisk er at det viktigste er å være oppdatert med vaksiner, slik at man har mye antistoffer mot covid-19 sirkulerende i blodet.

Nye virusvarianter kan fort bli dominerende

For å få de beste vaksinene, så bør man lage vaksiner som tar sikte på å ramme flere ulike versjoner av viruset. Det mener Adolfo Garcia-Sastre, som forsker på mikrobiologi og smittsomme sykdommer ved Icahn School of Medicine ved Mount Sinai in New York.

Han advarer om at dersom man utvikler en vaksine som er spesielt rettet mot én variant av viruset, så kan det godt hende at en ny variant har tatt over som den mest dominerende idet vaksinen er ferdig utviklet.

Han lanserer et mulig annet alternativ: at man utvikler immunitet på innsiden av nesen, der viruset først kommer inn. Flere slike nesespray-vaksiner er allerede under utvikling.

I Norge har en stor andel av befolkningen tatt imot koronavaksine. Disse vaksinene vil fremdeles gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom, mener forskerne.

Ny bølge i Norge på grunn av sviktende immunitet

Norge ser nå ut til å gå gjennom en ny smittebølge med koronaviruset.

– Vi ser nå en økning av epidemien. Flere blir smittet. Og når flere blir smittet, blir det også noen flere innleggelser, sier overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, til TV2.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det for uke 23 så langt er rapportert om 130 nye pasienter i denne gruppen. I uke 22 ble det rapportert om 98 nye pasienter, mot 78 i uke 21.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier de ser en økning i epidemien i Norge.

Aavitsland sier til TV2 at økningen dels skyldes at immunitet etter vaksinasjon og infeksjon svekkes over tid og dels av BA. 5-varianten gjør seg mer gjeldende ved at den omgår immunitet bedre.

– Vi regner ikke med en så stor bølge som i vinter da 3–4 millioner ble smittet og over 500 ble lagt inn i sykehus hver uke, sier Aavitsland.

Den 12. februar avviklet Norge de fleste smitteverntiltakene. Antallet nye koronadødsfall nådde en topp i uke 11, men har siden gått kraftig ned. Som tidligere under pandemien, er det de aller eldste og personer med enkelte bakenforliggende sykdommer som blir sykest av koronaviruset.