Taliban ble aldri helt borte: Dette er historien om den islamistiske bevegelsen.

En mann selger Taliban-flagg i Herat-provinsen vest for Kabul, lørdag.

Nå er de tilbake med opp mot 85.000 soldater, klare til å ta makten i landet. Dette er historien til den islamistiske bevegelsen.

Talibans raske fremmarsj har sjokkert det internasjonale samfunnet.

USA og Nato begynte tilbaketrekkinger av sine styrker i mai. Da valset den islamistiske militante gruppen over Afghanistan. De har overtatt viktige grensepasseringer og provinshovedsteder i lynfart. På veien har de møtt liten motstand.

Taliban er på vei inn i den afghanske hovedstaden Kabul. Den fungerende innenriksministeren i Afghanistan opplyste at de gir fra seg makten over hovedstaden.

Nato-styrkene forlot landet med et håp om at afghanske forsvarsstyrker skulle være rustet til å forsvare landet mot Talibans offensiver.

Men Taliban har bygget seg opp siden 1990-tallet, både når det gjelder militær strategi og logistikk. Selv om de har langt færre soldater enn regjeringens hær, har de møtt liten motstand.

Mange spør seg hvordan dette kunne skje. Og ikke minst: Hva som vil skje nå. Taliban styrte landet med jernhånd fra 1996 til 2001. Både eksperter og afghanerne selv – spesielt kvinner – frykter at historien vil gjenta seg.

Men hva var historien, og hvem er egentlig Taliban? Hvordan har de blitt så sterke igjen og vil de styre Afghanistan annerledes nå enn de gjorde da USA invaderte landet for 20 år siden?

Startet av religiøse studenter

Historien om den militante bevegelsen er 25 år gammel.

Røttene går lenger tilbake, til den kalde krigen. Da støttet USA og Sovjetunionen hver sin side i det som er kjent som den afghansk-sovjetiske krigen i perioden 1979–1989.

Etter krigen ble Afghanistan kastet ut i en syv år lang borgerkrig. Den afghanske republikken brøt offisielt sammen i 1992: To år senere ble Taliban dannet i Kandahar.

Taliban betyr «elever», eller «de som studerer boken».

Bevegelsen ble startet av religiøse studenter som var veldig konservative. Målet var å bringe orden i landet og etablere et nytt styre basert på en streng tolkning av sunniislam.

Her patruljerer soldater fra Taliban byen Mazar-e-Sharif i 1997. Lørdag denne uken tok de på nytt kontroll over byen.

Ville få slutt på borgerkrig

Talibans første leder var Mohammad Omar. Han ble også kalt «den enøyde». Bevegelsen vokste raskt under hans ledelse og tok kontroll over store deler av Sør- og Vest-Afghanistan.

Talibans fremste fanesak var å få slutt på den blodige borgerkrigen og kriminaliteten. Det gjorde dem populære.

I 1996 tok de makten i Kabul og erklærte Afghanistan som et «islamsk emirat». Emiratet skulle følge en bokstavtro tolkning av sharialovene.

Opposisjonelle ble forfulgt, og kvinner måtte bære burka. Kvinner ble også nektet å ta del i arbeid eller utdanning. All underholdning ble strengt forbudt.

De som ikke fulgte reglene, ble steinet.

De beholdt regjeringsmakten frem til 2001.

Fakta Sunniislam og sjiaislam Det islamske fellesskapet kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam.

Den grunnleggende forskjellen mellom de to trosretningene er knyttet til synet på religionssamfunnets rettmessige lederskap og på religiøs autoritet.

Mens sunnimuslimene ser Ali som den fjerde og siste av «de rettledede kalifer» i Medina, hevder sjiamuslimene på sin side at Ali er den første i en rekke av tolv imamer som representerer islams sanne lederskap.

Sunniislam samler i dag det store flertallet muslimer. Det blir antatt at sunniislam utgjør mellom 85 og 90 prosent av verdens muslimer.

Forholdet mellom de to trosretningene har vært skiftende. Sjiaminoriteter er ofte blitt – og blir fortsatt – diskriminert eller forfulgt, og historien gir tallrike eksempler på åpen konflikt og væpnet strid. Kilde: Store Norsk Leksikon Vis mer

Fiende av USA

Så kom terrorangrepene 11. september 2001. Da pekte daværende president George W. Bush regimet i Afghanistan ut som en fiende av USA. Taliban hadde tidligere gitt Al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, rollen som væpnet fløy under regimets hær. Terrorgruppen fikk etablere egne treningsleirer.

USA svarte med å invadere Afghanistan. Taliban-regimet ble styrtet. I årene etter har det vært krig i landet mellom en koalisjon av internasjonale styrker og Taliban.

Etter å ha blitt kastet ut av landet, spredte Taliban seg. For flere sentrale skikkelser ble Pakistan et fristed. Med hjelp fra det pakistanske sikkerhetsetablissementet kunne de leve i trygghet.

Samtidig var amerikanske styrker til stede i Afghanistan. Det hjalp Talibans rekruttering. Det samme gjorde korrupsjonen i den afghanske regjeringen.

I 2015 bekreftet Taliban at lederen deres, mulla Omar, hadde dødd på sykehus i Pakistan to år tidligere. Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

I dag er Haibatullah Akhundzada Talibans øverste leder.

Taliban har ikke vært sterkere siden tidlig på 2000-tallet. Her er soldater fra Taliban på patrulje i byen Ghazni, sørvest for hovedstaden Kabul.

Hvordan er de blitt så sterke igjen?

Til tross for den tunge tilstedeværelsen av Nato-styrker i landet, har Taliban gradvis fått bedre fotfeste i landet.

– I to tiår har Taliban sakte, men sikkert tatt til seg landsby etter landsby. Det er en veldig sofistikert form for grasrot-mobilisering, sier Afghanistan-ekspert Robert Crews til The Washington Post.

I 2015 tok Taliban kontroll over en provinshovedstad for første gang siden de ble styrtet i 2001. Kontrollen over den strategisk viktige byen Kunduz var en stor seier for Taliban, selv om den ble kortvarig.

I 2018 åpnet de forhandlinger med USA, og i 2020 inngikk de en fredsavtale i Doha. Det ble her besluttet at USA skulle trekke styrkene sine ut av landet, mot at Taliban ikke skulle angripe.

I året som fulgte, gikk Taliban målrettet til angrep på afghanske sikkerhetsstyrker og sivile, og la under seg stadig større områder i landet.

Til tross for at afghanske myndigheter uttrykte bekymring for hva som ville skje uten internasjonal militær tilstedeværelse i landet, annonserte president Biden i april i år at alle amerikanske styrker skulle forlate Afghanistan innen 11. september. 20 år var gått siden angrepene på World Trade Center.

Siden den gang har Taliban raskt lagt under seg store deler av landet. Ferske estimater fra Nato anslår at Taliban ikke har vært større siden de ble styrtet i 2001. De anslår at Taliban nå har opp mot 85.000 fulltidssoldater i sine rekker.

I tillegg skal over 10.000 fremmedkrigene ha kommet til landet for å bistå Taliban i deres lynoffensiv. Flere av dem kommer fra Pakistan.

Søndag nådde de hovedstaden Kabul.

– De vil ta tilbake alt de mistet tidlig på 2000-tallet og innføre sitt islamske emirat, sier Afghanistan-ekspert Crews.