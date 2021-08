USA sender tusenvis av soldater til Kabul for å evakuere ambassadeansatte

USA sender 3.000 soldater til Kabul for å hjelpe til med evakuering av ambassadeansatte mens Taliban erobrer stadig nye områder i landet.

Talsmann for forsvarsdepartementet Pentagon, John Kirby, snakker om planene for evakuering av ambassadepersonell fra Kabul.

Talsmann i Pentagon, John Kirby, sier at den første gruppen består av tre infanteribataljoner som skal forflyttes til den internasjonale flyplassen i Kabul løpet av de neste 24 til 48 timene.

Tidligere torsdag sa en talsmann for utenriksdepartementet at de planlegger å evakuere noen medlemmer av staben for ambassaden.

– Vi skal redusere vår sivile tilstedeværelse i Kabul på grunn av sikkerhetssituasjonen som er under utvikling, sa talsmann Ned Price.

Noen amerikanske militære frykter at Kabul kan falle til Taliban innen 30 dager, mens andre mener at det ikke er for sent å hindre at Kabul faller, særlig hvis regjeringsstyrkene trapper opp motstanden.

Beholder ambassaden

Utenriksdepartementets talsmann understreker at det ikke er snakk om en full evakuering, og at ambassaden ikke skal stenges. Rundt 4.000 mennesker er ansatt på ambassaden, inkludert 1.400 amerikanske statsborgere.

– Som vi har sagt hele tiden, det økende tempoet i Talibans offensiv og økt vold og instabilitet over hele Afghanistan er sterkt bekymringsfullt, sa Price.

Taliban-soldater patruljerer i Ghazni etter at byen falt torsdag.

– Vi vurderer situasjonen hver dag for å bestemme hvordan vi best gir dem som arbeider i ambassaden, sikkerhet, sa han videre.

Stoler ikke på regjeringen

Beslutningen tyder på at Biden-administrasjonen ikke stoler på den afghanske regjeringens evne til å gi diplomater beskyttelse mens Taliban erobrer stadig nye provinshovedsteder.

Amerikanske tjenestemenn sier til New York Times at to amerikanske forhandlere forsøker å få et løfte fra Taliban om at de ikke skal angripe ambassaden om de erobrer hovedstaden.

Pentagon har fra før 650 soldater stasjonert på flyplassen for å gi diplomatene sikkerhet.

Den amerikanske ambassaden oppfordret torsdag igjen alle amerikanere i landet til å reise så fort som mulig på de kommersielle flyvningene som måtte eksistere.

Planlegger for evakuering

Et viktig element i Pentagons planlegging er om amerikanske militære fortsatt har uhindret adgang til flyplassen, slik at personell kan flys ut. I verste fall vil de måtte kjempe seg inn og ut av Kabul om Taliban tar byen.

Tre kontingenter med marinesoldater forbereder seg på en mulig full evakuering av ambassaden, og en bataljon på flere hundre er allerede stasjonert i det enorme ambassadekomplekset, med ansvar for evakuering.

USAs ambassadekompleks i Kabul.

I tillegg er det gjort klar en styrke på 2.000 marinesoldater som kan sendes inn i Afghanistan over det vestlige Pakistan for å evakuere ambassadepersonellet på en dags varsel, og en kampstyrke på flere tusen ligger i trening, klar til å delta i en evakuering.

På en pressekonferanse i Pentagon nølte Kirby med å svare da han ble spurt om de trapper opp evakueringen.

– Vi fokuserer på sikkerhetssituasjonen, som vi erkjenner er blitt verre, sa han.

Britene sender også soldater

Også Storbritannia gjør som USA og sender soldater til Afghanistans hovedstad Kabul for å hjelpe egne statsborgere å komme seg ut av landet.

– Jeg har godkjent utplasseringen av mer militært personell for å støtte den diplomatiske tilstedeværelsen i Kabul, hjelpe britiske statsborgere å forlate landet, og støtte relokaliseringen av tidligere afghansk personell som risikerte livene sine ved å tjenestegjøre sammen med oss, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace torsdag kveld.

Ifølge BBC vil det bli utplassert rundt 600 britiske soldater i Kabul, men det skal kun være snakk om et kort oppdrag.

Rask kollaps

De afghanske regjeringsstyrkene kollapser enda raskere enn amerikanske militære så for seg da president Joe Biden innledet siste fase av tilbaketrekningen i mai.

Bare onsdag og torsdag erobret Taliban fem nye provinshovedsteder og har nå kontroll over elleve. De har effektiv kontroll over rundt to tredjedeler av landet, særlig i nord og vest.

Mens afghanske kommandosoldater har kjempet hardt noen steder, har de i stor grad gitt seg uten kamp i flere hovedsteder i nord.

En høytstående tjenestemann i Biden-administrasjonen sier at Mazar-e-Sharif snart kan falle. Om Mazar og Kandahar faller, kan regjeringen måtte overgi seg innen september.