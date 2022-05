Russisk propaganda hevder gjenoppbyggingen av byen de sønderbombet er i gang

Russiske propagandavideoer skal vise russiske soldater som rydder i ruinene av bygningene de selv har bombet i Mariupol. Russland planlegger nå å snarlig annektere Øst-Ukraina, ifølge USA.

Skadeomfanget i Mariupol er enormt. Dette bildet viser utbombede boligblokker.

Med sentimental strykermusikk i bakgrunnen viser videoen smilende barn, søte hunder og russiske soldater som deler ut mat til sivile. En tårevåt eldre dame takker gjentatte ganger før hun klemmer en russisk soldat.

Videoen hevdes å være fra havnebyen Mariupol med opptak fra 1. mars og 28. april.

Aftenposten har ikke fått verifisert at videoen er tatt opp i denne perioden, men den er én av flere russiske propagandavideoer som nå spres i sosiale medier og hevdes å være fra Mariupol.

«Mariupol vender tilbake til livet. Byen er et symbol på russisk utholdenhet og besluttsomhet», heter det på Twitter-kontoen «Chebureki Vibes», som sprer omfattende russisk propaganda.

Propagandavideoen viser blant annet russiske innenriksstyrker som driver opprydningsarbeid i Mariupol.

Videre vises korte glimt av russiske innenriksstyrker som ser ut til å være i ferd med å rydde opp i ruinene av bygninger de selv har bombet. Et annet glimt viser en soldat som fester det russiske flagget til det som ser ut som en av byens administrasjonsbygninger.

20.000 sivile kan være drept

Den russiske krigføringen i Mariupol har trolig kostet tusenvis av sivile liv. Ordføreren i Mariupol mener at antallet sivile ofre kan være 20.000. Men internasjonale organisasjoner har ikke full tilgang på byen, og det er umulig å få verifisert tallene.

Angrepene i deler av byen pågår fremdeles, og både sivile og ukrainske soldater er omringet i den enorme stålverket Azovstal. Dronebilder stedsverifisert av Faktisk Verifiserbar viser hvordan en russiskmerket stridsvogn skyter i stykker en boligblokk øst for stålverket.

Til tross for at russiske angrep mot sivile mål i Mariupol er grundig dokumentert, blir russiske styrker fremstilt som frigjørere i russisk propaganda.

I en annen video ser vi separatistlederen i utbryterrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, mens han hyller russiske soldater i den beleirede havnen i Mariupol. I neste klipp presenterer han nyheten om en «et stort konstruksjonsprosjekt» i den sønderbombede byen. Utbryterrepublikken finansieres og støttes militært av Russland.

Russiske soldater holder vakt på en del av havnen i Mariupol. Russland har nå tatt kontroll over den strategisk viktige havnebyen.

– Vil iscenesette folkeavstemning

Videoene av russisk humanitær innsats i Mariupol kommer samtidig med advarsler fra USA om at Russland snarlig planlegger å annektere de to østukrainske regionene Donetsk og Luhansk. Mariupol ligger i Donetsk.

– Alt tyder på at Russland planlegger å iscenesette en folkeavstemning om tilslutning innen midten av mai. Det sier Michael Carpenter, USAs ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse).

Russland har lenge gitt støtte til opprørere i Øst-Ukraina. 21. februar anerkjente de Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker. To dager senere ba separatistledere i de to regionene om russisk militærhjelp. 24. februar startet Russland invasjonen av Ukraina.

En av mange døde i Mariupol bæres bort 28. april.

Carpenter sier USA mener Russland vurderer en lignende plan i regionen Kherson sør i Ukraina. Her har russiske styrker tatt kontroll og innførte den russiske valutaen rubel som betalingsmiddel.

– Vi mener at meldingene er høyst troverdig, sier Carpenter.

Ukrainere som bor i områder som blir okkupert av Russland, går fra å være en del av et demokrati, til å bli underlagt krigsapparatet til et autoritært regime. Aftenposten har tidligere omtalt hvordan russerne bruker terror og frykt for å undertrykke sivile i okkuperte områder i Ukraina. Politikere og journalister som forsvinner, varselskudd mot fredelige demonstranter og «filtreringsleire» for plukke ut motstandere er noe av det som har kommet frem.

Daglig kamp for overlevelse

Mariupol er en av de hardest rammede byen i krigen. Den er ansett som svært strategisk viktig for Russland. Både fordi det er en viktig havneby i Svartehavet, og fordi det gir russerne en landkorridor til Krimhalvøya. Den ble annektert av Russland i 2014.

Det frigjør også tropper til det som er blitt det viktigste målet for den russiske invasjonen: Å få full kontroll over den østlige Donbas-regionen. De opprørsstyrte fylkene Luhansk og Donetsk er en del av denne regionen.

Etter å ha oppholdt seg i ukevis i bomberom og i kjellere, begynner nå innbyggerne i Mariupol å komme ut i gatene igjen. De møtes av synet av utbombede boligblokker, butikker som er plyndret og ferske graver i gressbanen som går i midten av en byens boulevarder.

Representanter for den prorussiske separatistene i Donetsk deler ut brød og drikkevann til den hardt prøvde sivilbefolkningen i Mariupol. Bildet ble tatt av nyhetsbyrået Ap under en pressetur organisert av det russiske forsvarsdepartementet.

Nylig arrangerte det russiske forsvarsdepartementet en pressetur til byen. Journalister fra det franske nyhetsbyrået AFP, som var med på turen, melder at det nå stort sett er rolig i byen. Unntak er dempede drønn fra eksplosjoner ved byens stålverk Azovstal. Der har ukrainske styrker forskanset seg sammen med mange sivile.

I løpet av helgen klarte en gruppe på rundt 100 sivile å ta seg ut derfra. Russland gjenopptok bombingen av stålverket straks evakueringen var ferdig, ifølge ukrainske myndigheter. Minst 200 sivile er fortsatt igjen, og det jobbes med å få i stand en ny evakuering.

Røyken stiger opp fra stålverket Azovstal 2. mai.

Journalistene møtte innbyggere som forteller om en tilværelse hvor alt handler om overlevelse. De er konstant på jakt etter drikkevann og mat.

Det finnes hverken rennende vann, strøm, gass eller fungerende mobilnettverk eller internett i byen som følge av de russiske krigshandlingene de siste to månedene.

Den dagen AFP var i byen, organiserte separatistmyndighetene utdeling av nødhjelp foran de gjennomhullede veggene til det som en gang var en lokal skole.

To kvinner i Mariupol henter ut pakker med mat. Boksene er merket med bokstaven «Z» som er blitt et propagandasymbol på den russiske militærinvasjonen i Ukraina. Russiske styrker og prorussiske separatister har nå tatt over kontrollen over mesteparten av byen som de har bombet i to måneder.

Rundt 200 personer hadde samlet seg bak en militær lastebil, mens frivillige delte ut matrasjoner – pasta, olje, noe hermetikk – merket med bokstaven «Z». Det er blitt symbolet for støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Et lite stykke unna distribuerte to tankbiler drikkevann.

Mange av byens innbyggere flyktet før invasjonen. Det er nå uklart hvor mange som er igjen i byen. Mange skal ha blitt tilbudt jobb fra de nye myndighetene om å rydde opp i ruinene, fjerne lik eller hjelpe til med å rydde miner. Lønnen blir nå betalt i russiske rubler.